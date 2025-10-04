Anche in Spagna le proteste e le manifestazioni a favore della Palestina sono, in questo periodo, sempre più frequenti. Ieri, anche nel calcio, qualcuno ha deciso di prendere posizione. Stiamo parlando dei tifosi dell'Osasuna che hanno fermato il match contro il Getafe, una partita del massimo campionato iberico. Qualche striscione, per la verità, si era visto anche durante altre partite, ma il gesto degli ultras dell'Osasuna è stato diverso, di maggiore impatto, e si è trattato della prima volta in cui una partita viene bloccata per questo motivo.

Palline da tennis in campo

Hanno scelto una modalità di protesta, singolare e del tutto pacifica i tifosi della squadra di casa, nello stadio El Sadar. Al 10° minuto di gioco hanno dato vita ad un fitto lanci di palline da tennis per poter interromper il gioco. L'obiettivo finale era l'esposizione di uno striscione contro Israele che è stato poi srotolato a favore del folto pubblico e delle telecamere. La protesta si è esaurita poi in pochi minuti, il tempo necessario alla sicurezza per rimuovere le palline e far ripartire il gioco. La partita è poi proseguita ed è terminata con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa. Per almeno una decina di minuti, però, il gioco si è fermato, i calciatori si sono spostati a bordocampo e i manifestanti hanno avuto tutta l'attenzione e il loro gesto farà sicuramente parlare e sarà certamente ricordato.