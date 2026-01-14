L'argentino sbaglia due volte lo stesso rigore in tre minuti, poi rimedia con l'assist per il 2-0 dei giallorossi. Per l'ex Inter sono 12 i penalty sbagliati

Mattia Celio Redattore 14 gennaio - 17:30

Icardi sbaglia. I compagni evitano il peggio. In una serata completamente da dimenticare per l'ex attaccante dell'Inter il Galatasaray porta a casa una vittoria importante e mantiene la testa della classifica nel gruppo A della Ziraat Türkiye Cup (Coppa di Turchia). Il classe '93 è stato protagonista in negativo di ben due errori dal dischetto nell'arco di soli tre minuti.

Galatasaray, clamoroso Mauro Icardi: sbaglia due rigori in tre minuti — Chi conosce Mauro Icardinon può certo negare la sua capacità di trovare la via della rete, come confermano i numeri, eppure nella sua carriera l'attaccante argentino non è mai riuscito a distinguersi come un freddo rigorista. E ieri sera ne abbiamo avuto conferma. Nella sfida di Ziraat Türkiye Cup (Coppa di Turchia) contro il Fethiye, squadra di seconda divisione turca, l'ex Inter è riuscito a sbagliare ben due rigori in tre minuti.

Negli ultimi minuti del primo tempo, sul risultato ancora fermo sullo 0-0, l'arbitro ha concesso un rigore alla squadra di Okan Buruk per fallo di mano in area. Sul dischetto si è presentato, appunto, il numero 9 argentino che però si è fatto ipnotizzare dal portiere Arda Akbulut. Tuttavia, il direttore di gara ha fatto ripetere il tiro dagli 11 metri per presenza di alcuni giocatori all'interno dell'area nel momento della battuta. Una nuova occasione dunque per Icardi che, clamorosamente, non sfrutta: tiro nuovamente alla destra del portiere che intuisce e para.

Con i due errori di ieri sera, l'argentino è arrivato a 12 rigori sbagliati su 55. Una media non negativa ma i veri rigoristi si attestano su cifre migliori. Al 73’ è stato Abdülkerim Bardakcı a sbloccare il risultato con un colpo di testa su calcio piazzato battuto da Barış Alper Yılmaz. Lo stesso Barış Alper ha poi firmato il raddoppio all’81’, ancora di testa, e su assist di Icardi. Inutile poi al 90' il gol dei padroni di casa con Ayhan. Con questo successo, i giallorossi rimangono primi in classifica mentre il Fethiye resta ultimo a 0 punti e ad un passo dall'eliminazione.