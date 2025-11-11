Il centrocampista del Manchester United ha dichiarato a O'Globo di credere al ritorno in Nazionale del suo compagno e che sarà con lui al prossimo Mondiale.

Mattia Celio Redattore 11 novembre - 16:09

Neymar non sta certo attraversando un momento facile. L'annata storta con il Santos, gli infortuni e le mancate convocazioni in Nazionale sono il risultato di un giocatore che ultimamente appare irriconoscibile e che, di questo passo, rischia anche di perdere il prossimo Mondiale. Eppure, c'è ancora qualcuno che crede nel ritorno del 10 carioca, il suo compagno Casemiro.

Brasile, Casemiro ottimista su Neymar: "È un giocatore incredibile" — Il Brasile si prepara per le ultime due amichevoli dell'anno. I carioca saranno impegnati sabato 15 novembre contro il Senegal e il prossimo martedì contro la Tunisia. Partite a cui non prendere parte Neymar. Ancora una volta. Il numero 10 del Santos non veste la maglia verdeoro ormai da due anni, ovvero dalla sfida contro l'Uruguay del 17 novembre 2023. Troppo tempo per un calciatore che fino ad allora incantava il mondo con le sue magie e che detiene il primato di reti nella storia della Seleção (79 gol in 128 presenze).

Gli infortuni non lo hanno certo aiutato e neanche il ritorno al Santos ha giovato sull'andamento dell'ex Barcellona. Da tempo ormai Neymar sembra un altro giocatore: lento, svogliato e poco partecipe. Non a caso, l'attaccante dei Peixe è stato oggetto di grandi critiche nelle ultime ore, all'indomani della nuova prova opaca contro il Flamengo. Ma nonostante tutto, c'è ancora qualcuno che spera, e che crede, nel suo totale recupero. Stiamo parlando del suo compagno di Nazionale Casemiro.

"Neymar è indispensabile per qualsiasi nazionale. Se sarà in forma, sarà molto importante per noi ai Mondiali - ha detto il centrocampista del Manchester United in un'intervista al media brasiliano Globo - È un giocatore ultraterreno. Neymar è incredibile. E ogni giorno conosco bene la sua squadra, lavora molto. Tutto ciò che ha realizzato non può essere frutto del caso... Non puoi farlo solo attraverso il talento, ci vuole duro lavoro e perseveranza".