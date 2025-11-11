Risultati e posizioni in classifica nel campionato spagnolo dopo la fine dell'ultimo turno

Filippo Montoli 11 novembre - 15:39

Si è chiusa la giornata numero 12 de LaLiga. Con l'ultima sosta per le Nazionali in programma, è tempo di vedere cosa è cambiato in classifica e quali sono stati i risultati. Il turno appena concluso ha visto pochi gol nel complessivo. Solo nelle gare giocate da Atletico Madrid e Barcellona si sono visti più di due reti. Facciamo il punto sull'ultima giornata di LaLiga.

Il Real tiene la testa de LaLiga, ma occhio a Barcellona, Villarreal e Atletico — Il risultato più sorprendente è quello della capolista Real Madrid, fermato sullo 0-0 nel derby con il Rayo Vallecano. Un ottimo Batalla ha eretto un muro nella propria porta. Del passo falso dei Blancos ne hanno approfittato Barcellona, Villarreal e Atletico Madrid. I Blaugrana hanno vinto 4-2 in casa del Celta Vigo, che non perdeva da 8 partite in tutte le competizioni. Decisiva la tripletta di Lewandowski, oltre al gol di Yamal.

Subito alle spalle del Barcellona si trovano Villarreal (a 2 punti di distanza) e Atletico Madrid (a 3 punti di distanza). I primi hanno vinto meritatamente sul campo dell'Espanyol per 2-0, registrando la terza vittoria consecutiva in LaLiga. I secondi hanno sconfitto il Levante 3-1, arrivando a quattro successi di fila. 5 punti sotto si trova un'altra squadra in ottima forma, il Betis. Il pareggio per 1-1 con il Valencia ha lasciato l'amaro in bocca, considerando le vittorie delle squadre davanti.

Solo 3 punti separano l'Espanyol sesto e il Rayo Vallecano dodicesimo — Nella parte centrale della classifica, i distacchi si fanno sempre più ridotti. Dopo un grande inizio, l'Espanyol ha raccolto la seconda sconfitta consecutiva, rimanendo così fermo a quota 18 punti in sesta posizione. Alle spalle per un solo punto si trovano Athletic Bilbao e Getafe. La squadra basca ha ritrovato una vittoria in campionato che mancava dal 4 ottobre. Uno strepitoso gol di Nico Williams è bastato per vincere di misura sul Real Oviedo. La squadra di Madrid ha invece perso a Mallorca per 1-0.

A 16 punti si trova in solitaria il Siviglia. L'1-0 all'Osasuna ha riportato il successo in campionato ai biancorossi, mettendo fine al filotto di 3 sconfitte consecutive. A quota 15 sono ben tre squadre a contendersi la posizione. Si tratta di Deportivo Alaves, Elche e Rayo Vallecano. I primi sono usciti sconfitti per 1-0 da Girona. Le altre due hanno pareggiato. La squadra di Sarabia per 1-1 con la Real Sociedad, mentre quella di Perez con il Real Madrid.

Il Girona respira, mentre per Levante e Real Oviedo si mette male — Nell'ultima parte di classifica è cambiato poco rispetto all'ultima giornata. Celta Vigo e Real Sociedad sono appaiate a 13 punti. Seguono il Mallorca a 12 e l'Osasuna a 11. Nella zona più calda, infine, solo una squadra ha ottenuto tre punti fondamentali per la lotta salvezza, il Girona. Con la vittoria, gli uomini di Michel hanno raggiunto a quota 10 il Valencia, sempre in grande difficoltà. Il successo in LaLiga manca infatti dal 20 settembre.

Ancora peggiore è la situazione di Levante e Real Oviedo, che chiudono la classifica rispettivamente con 9 e 8 punti. Ai primi non bastano i gol della rivelazione Etta Eyong. La squadra di Valencia ha perso 3 delle ultime 4 partite e soprattutto in casa ha finora raccolto un solo punto. L'altra neopromossa non sembra trovare una quadra, nemmeno con il cambio allenatore. Carrion, nelle 4 gare allenate in campionato, ha raccolto 2 punti.