Mens sana in corpore sano per il forte giocatore brasiliano che è diventato uno dei perni inamovibili dello United di Amorim svelando le chiavi della sua forma fisica sempre ad altissimi livelli

Alessia Bartiromo 14 settembre - 16:45

Mens sana in corpore sano dicevano i latini e Cristiano Ronaldo è testimone ormai da decenni di come questo credo possa essere fondamentale nello sport e nel calcio. La forza, la tecnica, la precisione e il talento non sono nulla senza il rigore e la professionalità che passano anche negli atteggiamenti lontani dal rettangolo verde di gioco, che plasmano sempre di più calciatori che riescono a mantenere sempre alto il proprio rendimento. Ben lo sa Casemiro, ormai punto di riferimento del Manchester United di Amorim che dall'alto dei suoi 33 anni raccoglie numeri davvero importanti. Ma qual è il suo segreto? Lo ha svelato il suo staff in una lunga intervista al Daily Mail.

Il segreto del rendimento di Casemiro al Manchester United — Corsa, garra, tecnica e rendimento sempre altissimo: Casemiro è tra le punte di diamante del Manchester United,, facendo le fortune di ogni squadra dove gioca. Anche quando il gioco si fa duro, lui continua a lavorare, si rimbocca le maniche e non cede alle critiche. A raccontare i segreti del forte centrocampista è Oscar Ribot, amico di lunga data e manager dell'agenzia Best of You che rappresenta il giocatore.

"Casemiro è una grande persona, oltre ad essere un talentuoso giocatore. Ha una metodologia che fa la differenza: prima di tutto osserva una dieta molto rigida, con tantissimo pesce e non ingerendo zuccheri. Deve mantenersi sempre sul peso di 82 chili, con sessioni in palestra molto frequenti e intense. Fa sessioni di pesi prima di ogni allenamento in campo, è una macchina da guerra. Ma non solo: va a letto presto, si sottopone a trattamenti fisioterapici e camere iperbariche durante i periodi di riposo. Con Amorim poi ha un feeling incredibile, si trovano benissimo ed è il suo soldato", dichiara Ribot.

Atteggiamento positivo non solo in campo ma anche fuori — Non solo un fisico preservato ma anche un atteggiamento sempre positivo con il mister i compagni, che si rispecchia anche in campo con una mentalità vincente: "Casemiro va d'accordo con tutti i giocatori, gli vogliono davvero bene. Fa sempre il bene della squadra e pensa al gruppo, fa forza a tutti e ignora le critiche. Chiede sempre di più a se stesso e i tifosi questo lo apprezzano molto, dimostrandogli un affetto incredibile durante ogni partita, così come per le strade di Manchester. Non vede l'ora di conquistare traguardi importanti al Manchester United, certo che sarà un'ottima stagione", termina Ribot.