Manchester City-Manchester United, dove vedere il derby in tv e streaming

I Citizens vanno a caccia dei tre punti dopo due sconfitte di fila. I Red Devils, invece, vogliono riscattare subito la clamorosa eliminazione dalla Carabao Cup

Jacopo del Monaco 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 11:02)

Un incrocio storico e ricco di significati per la metropoli del nord dell'Inghilterra. La quarta giornata della Premier League offre agli appassionati di calcio il derby tra Manchester City e Manchester United ed ecco dove si potrà vedere. La stracittadina inglese si giocherà presso l'Etihad Stadium ed inizierà alle ore 17:30.

Come arrivano le due squadre alla stracittadina — Il Manchester City di Pep Guardiola ha iniziato la scorsa stagione vincendo il Community Shield proprio contro i cugini e l'ha terminata con l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano dell'Al-Hilal. I Citizens hanno cominciato bene il loro campionato vincendo 0-4 contro il Wolverhampton grazie alla doppietta del solito Erling Haaland ed ai primi gol con la nuova maglia dell'ex Milan Tijjani Reijnders ed il francese Rayan Cherki. Tuttavia, nelle due partite seguenti, il City ha perso prima 0-2 tra le mura amiche contro il Tottenham e poi 2-1 in casa del Brighton.

Il Manchester United allenato da Ruben Amorim, invece, ha concluso la scorsa annata in maniera deludente, con tanto di sconfitta in finale di Europa League contro gli Spurs. L'esordio nella nuova edizione della massima competizione inglese non è stato bellissimo, vista la sconfitta in casa contro l'Arsenal, che ha vinto di musica grazie alla rete di Riccardo Calafiori. Nelle giornate seguenti, i Red Devils hanno pareggiato 1-1 in casa del Fulham e hanno vinto contro il Burnley con autogol di Cullen e gol di Mbeumo e Bruno Fernandes. In mezzo a questi due turni di campionato, lo United ha salutato subito la Carabao Cup, visto che è uscito dalla competizione per mano del Grimsby Town, club di League Two.

Probabili formazioni — Domani potrebbe fare il suo esordio col City Gianluigi Donnarumma, acquistato dal Psg. Per il resto, Guardiola non dovrebbe poter contare su diversi giocatori come Lewis, Marmoush, Ait-Nouri e Kovačić per infortunio, mentre è in dubbio la presenza di Cherki. Anche Amorim potrebbe schierare il nuovo arrivato in porto, Senne Lammens. Anche il portoghese potrebbe non avere disponibili Dalot, Mount e Cunha per infortunio.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; M. Nunes, R. Dias, Aké, Gvardiol; B. Silva, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku. All: Guardiola

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; A. Diallo, Casemiro, Mainoo, Dorgu; Bruno Fernandes, Mbeumo; Šeško. All: Amorim

Manchester City-Manchester United, dove vedere il big match — I Citizens hanno voglia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive. I Red Devils, invece, puntano alla seconda vittoria consecutiva in questa nuova edizione della Premier. Il derby tra le due squadre di Manchester si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Uno. In streaming, invece, la partita sarà visibile su Sky Go e NOW TV.