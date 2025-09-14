Il Barcellona dovrà fare a meno di Yamal per qualche partita: Flick accusa la Spagna per la gestione del suo giovane attaccante.

Lorenzo Maria Napolitano 14 settembre - 12:44

Tiene sempre banco la questione relativa gli impegni in nazionale. Così come il Paris Saint-Germain ha avuto da ridire circa la gestione di Ousmane Dembélé, allo stesso modo il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha accusato la Spagna di "non aver avuto cura" di Lamine Yamal, suo gioiello nel reparto avanzato. Nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Valencia, l'allenatore tedesco ha parlato di questa delicata situazione e anche di de la Fuente, Commissario Tecnico della rappresentativa spagnola.

Le parole di Flick — Lamine Yamal salterà la prima partita in casa del Barcellona, che si terrà all'Estadi Johan Cruyff. E, molto probabilmente, lo spagnolo mancherà anche alla prima di Champions League contro il Newcastle. Flick su questa situazione ha affermato: "Yamal è andato in Nazionale con dolore, non si è allenato, ha preso antidolorifici per giocare, erano in vantaggio di tre gol in entrambe le partite, eppure ha giocato 79 e 73 minuti. Tra una partita e l’altra non si è allenato. Questo non è prendersi cura dei giocatori. La Spagna ha la squadra migliore del mondo, in ogni ruolo sono incredibilmente forti. Mi dispiace davvero per questa situazione".

Inoltre, Flick ha avuto anche modo di parlare del CT de la Fuente, specificando che sarebbe opportuno avere una migliore comunicazione: "Non ho mai parlato davvero con lui. Forse il mio spagnolo non è buono, il suo inglese non è buono, quindi questo è un problema. Normalmente la comunicazione, visto che abbiamo più giocatori lì oltre a Lamine, potrebbe essere migliore. Sono stato anch’io un allenatore di nazionale, quindi so quanto può essere difficile questo lavoro, ma la comunicazione con i club è sempre stata buona".