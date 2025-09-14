Barcellona-Valencia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Il club catalano vuole mantenere l'imbattibilità e restare sulla scia del Real Madrid, mentre il Valencia proverà ad agganciare in classifica i Blaugrana

Jacopo del Monaco 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 11:01)

Questa domenica di calcio offrirà ai propri spettatori il match tra Barcellona e Valencia, valevole per la quarta giornata della Liga spagnola ed ecco dove si potrà vedere. La sfida, che inizierà alle ore 21:00 di questa sera, si giocherà presso lo Stadio Johan Cruijff. Le due squadre si affronteranno nell'impianto sportivo appena citato perché i Blaugrana non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione per riutilizzare il Camp Nou, mentre lo Stadio Olimpico Lluis Companys doveva ospitare un concerto.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Il Barcellona del teutonico Hans Flick, che tra pochi giorni disputerà la prima giornata della Champions League contro il Newcastle, ha iniziato bene la sua stagione. Nelle prime tre giornate de LaLiga, i Campioni di Spagna hanno esordito con uno 0-3 contro il Mallorca firmato Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. In seguito il club catalano ha vinto 2-3 in casa del Levante con autogol decisivo nei minuti di recupero del difensore avversario Elguezebal, mentre nell'ultima giornata di campionato ha pareggiato 1-1 contro il Rayo Vallecano.

La scorsa stagione, il Valencia allenato da Carlos Corberán ha chiuso il suo campionato al dodicesimo posto. Nell'ultima sessione di calciomercato ha effettuato diverse operazioni in entrata ed in uscita, rinforzando il reparto offensivo con gli arrivi di Arnaut Danjuma dal Villarreal e Lucas Beltrán dalla Fiorentina. Dopo aver pareggiato per 1-1 all'esordio in Liga contro la Real Sociedad e perso la partita seguente in casa dell'Osasuna (1-0), i Blanquinegres hanno conquistato i primi tre punti della loro stagione battendo 3-0 il Getafe grazie alle reti di Mouctar Diakhaby, Danjuma e Hugo Duro.

Le probabili formazioni di Barcellona-Valencia — Flick potrebbe schierare dal primo minuto Lewandowski, ma dovrà fare a meno di diversi giocatori come Ter Stegen, Gavi, Balde, De Jong e Yamal. Per quanto riguarda il Valencia, invece, non ci sarà Correia per infortunio e le presenze di Almeida ed Ugrinić sono in dubbio.

BARCELLONA (4-2-3-1): J. García; E. García, Koundé, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. All: Flick

VALENCIA (4-5-1): Dimitrievski; Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Santamaría, Pepelu, Raba; Danjuma. All: Corberán

Barcellona-Valencia, dove vedere il match — Il Barça vuole conquistare i tre punti per continuare ad inseguire i rivali del Real Madrid, mentre il Valencia proverà a vincere per agganciare proprio gli avversari di stasera. La partita inizierà alle ore 21:00 e sarà visibile su DAZN, che negli ultimi giorni ha stipulato un accordo con Mediaset per la trasmissione in diretta televisiva delle partite della Liga.