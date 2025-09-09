Nulla da fare per il Barcellona, che sarà costretto a rimandare ancora una volta la data del ritorno al Camp Nou

Luca Paesano Redattore 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 19:41)

Il Barcellona spera di ritornare quanto prima a giocare una partita a casa sua, allo Spotify Camp Nou. Ma la data, ancora una volta, continua a slittare di giornata in giornata. Il club credeva fortemente di poter cominciare il campionato nel nuovissimo impianto, con la prima sfida di Liga in programma domenica 14 settembre contro il Valencia. Tuttavia, il tanto atteso via libera non è arrivato e per l'esordio di fronte al proprio pubblico ci si dovrà spostare all'Estadi Johan Cruyff, impianto da soli 6.000 posti.

Barcellona-Valencia si giocherà all'Estadi Johan Cruyff: la nota del club — È un'altra brutta notizia per tutto il Consiglio d'Amministrazione e, in generale, per il Barcellona, che contava di avere il nuovo stadio a disposizione addirittura per novembre 2024, in occasione delle celebrazioni del 125° anniversario del club. A quasi un anno di distanza da quella data, lo Spotify Camp Nou non è stato ancora messo a disposizione dei blaugrana, che dunque cominceranno la propria stagione lontano dal nuovo impianto.

Data l'indisponibilità dello Stadio Olimpico di Montjuic, occupato per via del concerto del cantante americano Post Malone, il Barcellona esordirà dinanzi al proprio pubblico di fronte ai soli 6.000 spettatori dell'Estadi Johan Cruyff. A comunicarlo è stato il club blaugrana attraverso un annuncio diffuso in queste ore sul proprio sito ufficiale.

"L'FC Barcelona informa che la quarta giornata della Liga, in programma domenica 14 settembre alle 21:00 contro il Valencia CF, non potrà ancora svolgersi allo Spotify Camp Nou. Il Club sta lavorando intensamente per ottenere i permessi amministrativi necessari per l'apertura dello stadio Spotify Camp Nou nel prossimo futuro. Pertanto, la partita si giocherà allo stadio Johan Cruyff.

L'FC Barcelona ringrazia i suoi soci e tifosi per la comprensione e il supporto durante un processo tanto complesso quanto emozionante: il ritorno al nuovo Camp Nou di Spotify. Il Club fornirà presto informazioni su tutti i dettagli relativi all'organizzazione della partita e alla gestione dei biglietti".

Barcellona-Valencia, ingresso riservato ai soci del club Attraverso un successivo comunicato, il Barcellona ha annunciato che, considerando la notevole riduzione della capienza dell'impianto, l'ingresso all'Estadi Johan Cruyff sarà riservato esclusivamente ai soci del Club. "Per garantire la massima trasparenza e offrire le maggiori opportunità possibili ai nostri soci, il Club ha messo in atto una speciale procedura di registrazione e lotteria per coloro che hanno la priorità di acquisto", si legge sul sito del Barcellona.

I 16.151 soci possessori di un abbonamento per le ultime due stagioni allo Stadio Montjuic potranno inviare la propria candidatura entro il 12 settembre, alle ore 10:00. Nel caso in cui le richieste dovessero essere superiori ai posti disponibili - ed è chiaro che molto probabilmente lo saranno - il club procederà ad un'estrazione per decretare i 6.000 tifosi fortunati.