Thiago Alcantara ha incantato in Spagna, Germania e Inghilterra con una tecnica fine ed una personalità di prim'ordine, ma appesi gli scarpini al chiodo ha deciso di intraprendere una carriera di continuare a far parte del mondo del calcio. Salutato il Liverpool nel 2024, Thiago è subito diventato un collaboratore tecnico del Barcellona, club in cui è cresciuto nelle giovanili dal 2005 al 2008. La sua esperienza, però, non è durata parecchio: ma il suo capitolo è stato riaperto.
Nuovo ruolo
Thiago Alcantara torna (di nuovo) al Barcellona: farà parte dello staff di Flick
Il ritorno di Thiago Alcantara al Barcellona—
La storia di Thiago Alcantara al Barcellona inizia nel 2005 per terminare otto anni dopo, nel 2013, dopo un centinaio di presenze tra la prima squadra ed il Barça B. Le sue qualità sono venute fuori, erano sotto gli occhi di tutti, ma fare le scarpe a qualcuno in quell'epoca era davvero un'impresa dura. Per questo, Thiago ha cambiato vita trasferendosi al Bayern Monaco per sette anni, prima di concludere la sua carriera da calciatore dopo quattro stagioni al servizio del Liverpool.
Da allenatore, o meglio, da collaboratore, Thiago ha iniziato immediatamente. Il 17 luglio 2024 viene annunciato nuovamente al Barcellona, sotto la guida di Hansi Flick, suo allenatore in Baviera. Con il tecnico tedesco l'ex centrocampista rimane durante tutta la tournée americana della squadra, restando nello staff fino al 16 agosto successivo, quando lascia il suo posto ad Arnau Blanco. Questa, quindi, è la terza volta che Thiago ritorna in Catalogna: ma, come anticipato da Cadena Ser, si tratta di un ritorno definitivo.
