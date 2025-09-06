derbyderbyderby calcio estero Thiago Alcantara torna (di nuovo) al Barcellona: farà parte dello staff di Flick

Nuovo ruolo

Thiago Alcantara torna (di nuovo) al Barcellona: farà parte dello staff di Flick

Thiago Alcantara torna (di nuovo) al Barcellona: farà parte dello staff di Flick - immagine 1
Thiago Alcantara ritorna a lavorare nello staff tecnico di Hansi Flick, suo allenatore ai tempi del Bayern Monaco.
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Thiago Alcantara ha incantato in Spagna, Germania e Inghilterra con una tecnica fine ed una personalità di prim'ordine, ma appesi gli scarpini al chiodo ha deciso di intraprendere una carriera di continuare a far parte del mondo del calcio. Salutato il Liverpool nel 2024, Thiago è subito diventato un collaboratore tecnico del Barcellona, club in cui è cresciuto nelle giovanili dal 2005 al 2008. La sua esperienza, però, non è durata parecchio: ma il suo capitolo è stato riaperto.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona)

Il ritorno di Thiago Alcantara al Barcellona

—  

La storia di Thiago Alcantara al Barcellona inizia nel 2005 per terminare otto anni dopo, nel 2013, dopo un centinaio di presenze tra la prima squadra ed il Barça B. Le sue qualità sono venute fuori, erano sotto gli occhi di tutti, ma fare le scarpe a qualcuno in quell'epoca era davvero un'impresa dura. Per questo, Thiago ha cambiato vita trasferendosi al Bayern Monaco per sette anni, prima di concludere la sua carriera da calciatore dopo quattro stagioni al servizio del Liverpool.

Da allenatore, o meglio, da collaboratore, Thiago ha iniziato immediatamente. Il 17 luglio 2024 viene annunciato nuovamente al Barcellona, sotto la guida di Hansi Flick, suo allenatore in Baviera. Con il tecnico tedesco l'ex centrocampista rimane durante tutta la tournée americana della squadra, restando nello staff fino al 16 agosto successivo, quando lascia il suo posto ad Arnau Blanco. Questa, quindi, è la terza volta che Thiago ritorna in Catalogna: ma, come anticipato da Cadena Ser, si tratta di un ritorno definitivo.

Thiago Alcantara ritrova Flick
Thiago Alcantara e Hansi Flick nel 2020, durante la sfida tra Bayern Monaco e Schalke 04. (Foto di Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)
Leggi anche
Inghilterra, trasferta record per il Truro City: viaggerà per più di 1400 km per giocare contro...
Turchia-Spagna, Arda Güler elogia Lamine Yamal: “Non mi sorprende quello che fa, ha molta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA