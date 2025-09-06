Thiago Alcantara ha incantato in Spagna, Germania e Inghilterra con una tecnica fine ed una personalità di prim'ordine, ma appesi gli scarpini al chiodo ha deciso di intraprendere una carriera di continuare a far parte del mondo del calcio. Salutato il Liverpool nel 2024, Thiago è subito diventato un collaboratore tecnico del Barcellona, club in cui è cresciuto nelle giovanili dal 2005 al 2008. La sua esperienza, però, non è durata parecchio: ma il suo capitolo è stato riaperto.