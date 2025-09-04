La persona in questione, quel giorno, ha investito più di cento persone ed oggi ha parlato al tribunale tramite videoconferenza.

4 settembre 2025

La scorsa stagione il Liverpool ha vinto la Premier League, ma durante la tradizionale parata in città del 26 maggio ha avuto luogo un incidente. Un uomo, che risponde al nome dell'ex soldato Paul Doyle, mentre guidava la sua auto ha investito e ferito più di cento persone che stavano celebrando la vittoria dei Reds. Durante la seduta del tribunale nella giornata odierna, però, questa persona si è dichiarata non colpevole della vicenda.

L'uomo dell'incidente di Liverpool si dichiara innocente: la ricostruzione — Dopo aver vinto il 20° titolo di Campione d'Inghilterra della sua storia, il Liverpool ha organizzato la parata trionfale per le strade della città. In quell'occasione c'erano tanti tifosi a festeggiare la vittoria, anche perché l'ultima Premier League vinta dai Reds risale alla stagione 2019/2020, quella interrotta a causa della pandemia di Covid-19 che ha fermato il mondo per alcuni mesi. In quell'annata, tutte le squadre di calcio sono tornate in campo a giugno, ma hanno giocato a porte chiuse per il rispetto delle regole dell'emergenza sanitaria. Pochi mesi fa, il Liverpool ha potuto festeggiare la vittoria del campionato insieme ai suoi tifosi sia ad Anfield che in città.

Tuttavia, durante la parata del 26 maggio, un'automobile ha investito ben 134 tifosi dei Reds che sono rimasti feriti. Paul Doyle, ex soldato padre di tre figli nonché colui che guidava il mezzo di trasporto, è stato arrestato per guida pericolosa e disordine pubblico. Come riportato dal sito portoghese A Bola, nella giornata di oggi si è tenuta la seduta del tribunale di Liverpool nei suoi confronti.

Doyle, che ha presenziato tramite videoconferenza dalla sua cella, ha dichiarato la sua innocenza per quanto accaduto quel giorno. Il processo riguardante l'incidente di fine maggio dovrebbe iniziare il 24 novembre: le accuse riguardano 29 vittime, di età compresa tra i sei mesi e i 77 anni. La polizia del Merseyside ha precedentemente detto che 134 persone sono rimaste ferite quando Doyle avrebbe guidato la sua Ford Galaxy Titanium tra la folla su Water Street nel centro della città poco dopo le 18:00 del 26 maggio.