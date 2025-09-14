Psg-Lens, il pronostico di DDD: impresa ardua per gli ospiti contro i campioni

Psg-Lens, il pronostico della redazione di DDD sul match valido per la quarta giornata di Ligue 1. Parigini favoriti ma occhio agli ospiti.

Gennaro Dimonte 14 settembre - 12:24

Psg-Lens è tra i match più interessanti della quarta giornata di Ligue 1. Questa sfida sembra dall'esito scontato ma la classifica al momento dice che sono due delle squadre più in forma finora, con i vincitori dell'ultima Champions League che dovranno giocare a un ottimo livello per portare a casa i tre punti, Appuntamento a domenica 14 settembre al Parco dei Principi di Parigi. Qui l'analisi e il pronostico della redazione di DDD.

Psg-Lens, il momento delle due squadre — Tre vittorie consecutive e la Supercoppa Europea conquistata dopo una bellissima rimonta. Il momento dei parigini in questo inizio di stagione va assolutamente di pari passo con quanto fatto vedere tra Champions League vinta e la finale persa nel Mondiale per Club. Subito nove punti in tre giornate per i ragazzi allenati da Luis Enrique, con due 1-0 consecutivi e cinici contro Angers e Nantes. Poi l'esplosivo 3-6 in casa del Tolosa a conferma del predominio di questo club sul calcio transalpino.

L'esordio del Lens in Ligue 1 in questa annata non è stato dei migliori. Il gruppo allenato da Pierre Sage contro il suo Lione ha portato zero punti nella prima giornata, perdendo 0-1. Le due sfide successive però hanno dato grandi gioie ai tifosi: prima l'1-2 corsaro in casa del Le Havre, poi il 3-1 casalingo contro il Brest. Sei punti in tre giornate sono un ottimo viatico per affrontare al meglio un campionato sempre competitivo come quello francese.

Le probabili formazioni — Classico 4-3-3 offensivo per Luis Enrique, con Chevalier in porta difeso dal quartetto Hakimi-Marquinhos-Pacho-Nuno Mendes. Vitinha e Fabian Ruiz detteranno i tempi, a Zaire-Emery il compito dell'interdizione. Attacco affidato al tridente Barcola-Ramos-Kvaratskhelia.

Ospiti che scelgono di schierarsi a 3 dietro, con Risser protetto da Gradit, Sarr e Udol. Aguilar e Machado come esterni, Thomasson e Sangare a fare legna. Sulla trequarti l'ex Udinese Thauvin e Said alle spalle di Fofana.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

LENS (3-4-2-1): Risser; Gradit, Sarr, Udol; Aguilar, Thomasson, Sangare, Machado: Thauvin, Said; Fofana. Allenatore: Pierre Sage.

Psg-Lens, il pronostico di DDD — Il valore delle rose è chiaro e porta a una sicura vittoria del Psg. Il momento dei ragazzi di Luis Enrique è magico e viene difficile pensare che, seppur sia un'ottima squadra, il Lens possa vincere al Parco dei Principi. Le imprese in questo sport sono sempre dietro l'angolo e la porta del risultato a favore degli ospiti non è da scartare al 100%.

PRONOSTICO: 1 + OVER 2.5