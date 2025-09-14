Ligue1, Psg-Lens: diretta tv e streaming LIVE del match

Domenica alle 17:15 il Parc des Princes ospita il big match tra Paris Saint-Germain e Lens, valido per la quarta giornata di Ligue 1. Una sfida che promette scintille, con i parigini in vetta a punteggio pieno e i Sang et Or reduci da due vittorie consecutive.
Scopriamo dove vedere il match di oggi Psg-Lens, in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
Il PSG di Luis Enrique ha iniziato la stagione a ritmi altissimi. Dopo due successi di misura con Nantes e Angers, nell’ultimo turno i parigini hanno travolto il Tolosa con un clamoroso 6-3, trascinati da un Joao Neves in stato di grazia, autore di una tripletta memorabile arricchita da due gol in rovesciata. A completare la festa, le firme di Barcola e la doppietta di Dembélé dal dischetto.
Il tecnico spagnolo, rientrato in panchina nonostante un’operazione alla clavicola dopo una caduta in bici, ha sottolineato l’importanza del centrocampista portoghese: «Spero che questa tripletta gli dia ulteriore fiducia. È sempre più fondamentale per noi». Non mancano però i problemi dall’infermeria: out Dembélé e Doué per infortunio, mentre Mayulu resta indisponibile.
Dopo il passo falso all’esordio, il Lens ha rialzato la testa con due successi consecutivi: 0-2 a Le Havre e 3-1 casalingo contro il Brest. Decisivo l’ingresso in scena di Thauvin, al primo gol con la nuova maglia, e autore di una prestazione di personalità. L’allenatore Sage lo ha esaltato: «Ha il potenziale per contribuire con 15 gol e 15 assist. È un giocatore totale». I Sang et Or dovranno però fare a meno di Satriano, ancora fermo per un problema al piede, oltre che di Chavez e Ojediran.
Le probabili formazioni di Psg-Lens—
Luis Enrique dovrebbe confermare il consueto 4-3-3 per il suo PSG. Tra i pali ci sarà Chevalier, protetto da una linea difensiva di grande spinta composta da Hakimi e Nuno Mendes sulle corsie laterali, con Marquinhos e Pacho a presidiare il centro. In mezzo al campo spazio al talento di Zaire-Emery, affiancato da Vitinha e Fabian Ruiz per dare equilibrio e qualità alla manovra. In avanti il tridente sarà formato da Barcola e Kvaratskhelia sugli esterni, con Gonçalo Ramos riferimento centrale.
Il Lens risponderà invece con un 3-4-2-1 molto compatto. Risser difenderà la porta, davanti a lui il terzetto difensivo composto da Gradit, Sarr e Udol. Sulle fasce agiranno Aguilar e Machado, mentre la cerniera centrale sarà affidata a Thomasson e Sangaré. Dietro all’unica punta Fofana ci sarà il supporto di Thauvin e Said, pronti a muoversi tra le linee per sfruttare ogni spazio concesso dalla retroguardia parigina.
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
Lens (3-4-2-1): Risser; Gradit, Sarr, Udol; Aguilar, Thomasson, Sangaré, Machado; Thauvin, Said; Fofana. Allenatore: Sage
