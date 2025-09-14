Ligue1, Psg-Lens: diretta tv e streaming LIVE del match

La capolista a punteggio pieno dopo tre vittorie di fila, ospita la squadra di Sage al Parc des Princes. I parigini, trascinati da Joao Neves e nonostante le assenze, restano nettamente favoriti

Stefano Sorce 14 settembre - 10:14

Domenica alle 17:15 il Parc des Princes ospita il big match tra Paris Saint-Germain e Lens, valido per la quarta giornata di Ligue 1. Una sfida che promette scintille, con i parigini in vetta a punteggio pieno e i Sang et Or reduci da due vittorie consecutive.

Dove vedere Psg-Lens in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Psg-Lens, in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il PSG di Luis Enrique ha iniziato la stagione a ritmi altissimi. Dopo due successi di misura con Nantes e Angers, nell’ultimo turno i parigini hanno travolto il Tolosa con un clamoroso 6-3, trascinati da un Joao Neves in stato di grazia, autore di una tripletta memorabile arricchita da due gol in rovesciata. A completare la festa, le firme di Barcola e la doppietta di Dembélé dal dischetto.

Il tecnico spagnolo, rientrato in panchina nonostante un’operazione alla clavicola dopo una caduta in bici, ha sottolineato l’importanza del centrocampista portoghese: «Spero che questa tripletta gli dia ulteriore fiducia. È sempre più fondamentale per noi». Non mancano però i problemi dall’infermeria: out Dembélé e Doué per infortunio, mentre Mayulu resta indisponibile.

Dopo il passo falso all’esordio, il Lens ha rialzato la testa con due successi consecutivi: 0-2 a Le Havre e 3-1 casalingo contro il Brest. Decisivo l’ingresso in scena di Thauvin, al primo gol con la nuova maglia, e autore di una prestazione di personalità. L’allenatore Sage lo ha esaltato: «Ha il potenziale per contribuire con 15 gol e 15 assist. È un giocatore totale». I Sang et Or dovranno però fare a meno di Satriano, ancora fermo per un problema al piede, oltre che di Chavez e Ojediran.

Le probabili formazioni di Psg-Lens — Luis Enrique dovrebbe confermare il consueto 4-3-3 per il suo PSG. Tra i pali ci sarà Chevalier, protetto da una linea difensiva di grande spinta composta da Hakimi e Nuno Mendes sulle corsie laterali, con Marquinhos e Pacho a presidiare il centro. In mezzo al campo spazio al talento di Zaire-Emery, affiancato da Vitinha e Fabian Ruiz per dare equilibrio e qualità alla manovra. In avanti il tridente sarà formato da Barcola e Kvaratskhelia sugli esterni, con Gonçalo Ramos riferimento centrale.

Il Lens risponderà invece con un 3-4-2-1 molto compatto. Risser difenderà la porta, davanti a lui il terzetto difensivo composto da Gradit, Sarr e Udol. Sulle fasce agiranno Aguilar e Machado, mentre la cerniera centrale sarà affidata a Thomasson e Sangaré. Dietro all’unica punta Fofana ci sarà il supporto di Thauvin e Said, pronti a muoversi tra le linee per sfruttare ogni spazio concesso dalla retroguardia parigina.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Lens (3-4-2-1): Risser; Gradit, Sarr, Udol; Aguilar, Thomasson, Sangaré, Machado; Thauvin, Said; Fofana. Allenatore: Sage