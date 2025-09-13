Psg-Lens, lo stato di forma delle due squadre: come arrivano alla sfida

I parigini per tenere in maniera salda il comando della classifica, i lensoins per l'impresa nel Parco dei Principi

Filippo Montoli 13 settembre - 12:00

La domenica di Ligue 1 ha in programma la partita tra Psg e Lens alle ore 17:15. La gara, che si giocherà al Parc des Princes, è valida per la quarta giornata del campionato francese. I padroni di casa puntano al bottino pieno e a continuare la striscia di imbattibilità. Gli ospiti tentano l'impossibile, cercando di strappare almeno un punto nello stadio in cui non vincono dal 2006. Ecco come Psg e Lens arrivano al match in programma domenica.

Qui Psg, 4 su 4 per Luis Enrique che cerca la quinta contro il Lens — I campioni d'Europa in carica si confermano squadra da battere, sia in Francia sia in generale. La stagione dei parigini si è aperta con la finale di Supercoppa europea contro il Tottenham. La squadra, evidentemente fuori condizione dopo il poco tempo avuto per preparare la nuova stagione a causa del Mondiale per Club, è riuscita a ribaltare uno 0-2 che sembrava ormai definitivo. I gol di Lee e Ramos negli ultimi minuti di gara hanno portato la sfida ai rigori, vinti dal Psg.

In campionato pochi problemi fino a questo momento, sempre considerando un ritardo di condizione. Le prime due partite sono state vinte di misura per 1-0 contro Nantes in trasferta e Angers in casa. La squadra ha sofferto pochissimo nei 180 minuti, dominando il possesso palla e il dato dei tiri verso la porta. Il dato negativo è stata dunque la poca precisione nel momento decisivo. Dato completamente ribaltato nella terza partita. Contro il Tolosa, il Psg ha vinto per 6-3 tirando meno che nelle altre partite. Protagonista assoluto della sfida è stato Joao Neves, autore di una tripletta da sogno.

Qui Lens, ottima ripresa dopo l'inizio sbagliato — Il Lens ha giocato solo in campionato fino a questo momento. L'inizio non è stato dei migliori, ma la partita era anche proibitiva. Contro un Lione carico dopo il pericolo retrocessione corso in estate, la squadra del nord della Francia ha perso di misura per 0-1. Gli uomini di Pierre Sage hanno comunque fatto un'ottima figura giocando bene e tirando tanto, ma non trovando la porta avversaria.

Dalla partita successiva, però, si è verificata l'immediata reazione. Contro il Le Havre in trasferta, il Lens ha strappato un 2-1 in una gara insidiosa. Nonostante abbia subito il gioco dei padroni di casa per quasi tutti i 90 minuti, la squadra è riuscita ad andare in gol e a tenere il vantaggio fino alla fine. Nella terza partita, infine, i giallorossi hanno vinto per 3-1 contro il Brest. Lo svantaggio iniziale è stato ribaltato nel secondo tempo grazie, anche, a un'espulsione nelle file degli ospiti. La rimonta è partita dal gol sul rigore dell'ex Udinese Thauvin.