Gli infortuni della Francia e le parole di Deschamps

Il primo scottante argomento affrontato in conferenza stampa al Parco dei Principi oggi per Deschamps è stato quello riguardante gli infortuni di Désiré Doué e Ousmane Dembélé durante la sfida contro l'Ucraina. Il ct ha provato a spegnere le polemiche nei confronti del Psg, non considerandolo un nemico: "Sono molto dispiaciuto per i due ragazzi, in primis umanamente ma anche calcisticamente perché fanno sempre la differenza e avevamo tanto bisogno di loro. Non siamo stati sconsiderati: parliamo costantemente con ogni membro della squadra per sapere come stanno sia fisicamente che psicologicamente. Purtroppo è capitato con due calciatori del Psg ma il club non è un nostro nemico, anche se a volte abbiamo interessi divergenti. Al momento il nostro unico avversario è l'Islanda".