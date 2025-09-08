derbyderbyderby calcio estero Francia, le verità di Deschamps: “Il PSG non è un nemico, Rabiot gioca meno per i fatti di Marsiglia”

Francia, le verità di Deschamps: “Il PSG non è un nemico, Rabiot gioca meno per i fatti di Marsiglia”

Continua il percorso della Francia in vista delle prossime qualificazioni Mondiali, con la conferenza stampa del ct dei blues Didier Deschamps per fare il punto della situazione e presentare il match di domani sera alle ore 20.45 contro...
Alessia Bartiromo
Continua il percorso della Francia in vista delle prossime qualificazioni Mondiali, con la conferenza stampa del ct dei blues Didier Deschamps per fare il punto della situazione e presentare il match di domani sera alle ore 20.45 contro l'Islanda. Tantissimi i temi caldi da mettere sotto i riflettori: dalle polemiche per gli infortuni di Désiré Doué e Ousmane Dembélé nella precedente sfida contro l'Ucraina, fino alla gestione di Rabiot dopo la sua condotta violenta a Marsiglia.

Gli infortuni della Francia e le parole di Deschamps

Il primo scottante argomento affrontato in conferenza stampa al Parco dei Principi oggi per Deschamps è stato quello riguardante gli infortuni di Désiré Doué e Ousmane Dembélé durante la sfida contro l'Ucraina. Il ct ha provato a spegnere le polemiche nei confronti del Psg, non considerandolo un nemico: "Sono molto dispiaciuto per i due ragazzi, in primis umanamente ma anche calcisticamente perché fanno sempre la differenza e avevamo tanto bisogno di loro. Non siamo stati sconsiderati: parliamo costantemente con ogni membro della squadra per sapere come stanno sia fisicamente che psicologicamente. Purtroppo è capitato con due calciatori del Psg ma il club non è un nostro nemico, anche se a volte abbiamo interessi divergenti. Al momento il nostro unico avversario è l'Islanda".

Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain bacia il trofeo della UEFA Champions League, mentre Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La verità sulla gestione di Rabiot: "Un minutaggio minore per i fatti di Marsiglia"

Il ct poi prosegue anche sulla gestione di Rabiot, utilizzato solamente 14 minuti nella ripresa dello scorso match contro l'Ucraina, vinto per 2-0 dalla Francia. "Ho parlato varie volte personalmente con Rabiot, so che psicologicamente non è stato momento facile per lui ma adesso sta bene, pronto a rimboccarsi le maniche e dare tutto nelle sue nuove avventure tra campionato e Nazionale. Per i fatti di Marsiglia avrà un minutaggio ridotto al momento, anche se posso utilizzarlo in più posizioni. Vedremo di volta in volta cosa accadrà".

