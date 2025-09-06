Il calciatore francese del Real Madrid a colloquio con i vertici della FFF è stato un protagonista importante per far desistere la Federazione dal riorganizzare il match amichevole

Alessia Bartiromo 6 settembre - 09:42

Argentina-Francia rievoca sempre ricordi molto particolari. La vittoria dei sudamericani nella finalissima del Mondiale 2022 proprio al cospetto dei galletti, è una ferita che brucia ancora per i tifosi francesi, portandosi dietro delle scorie importanti. Dopo una prima sfida la scorsa estate per il torneo olimpico, le due Nazionali non si sono più incontrate, rinviando sempre quel momento. Era però nell'aria una "rivincita", un'altra sfida tra Argentina e Francia per dimenticare i vecchi rancori: dopo un assiduo contatto tra Mbappé e la Federazione però, questo match non ci sarà.

I vecchi rancori tra Argentina e Francia — Non sono mai state simpatiche l'un l'altra ma la finalissima del Mondiale 2022 Argentina-Francia ha acuito ancora di più i conflitti calcistici presenti tra le due nazionali. Un'altalena di emozioni, con i sudamericani in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, i galletti che accorciano le distanze e recuperano il gap nel finale del secondo tempo, mandano la sfida ai tempi supplementari. Le emozioni fanno da padrone così come il nervosismo in campo, mandando la sfida ai rigori con il successo dell'Albiceleste per 4-2. Un risultato che i francesi non hanno mai digerito e che a distanza di tempo si fa sentire. Il portiere Emiliano Martinez ad esempio, è stato fischiato ogni volta che ha giocato in Francia con l’Aston Villa.

La telefonata di Mbappé e l'amichevole Argentina-Francia saltata — Per rendere la situazione più tranquilla, era nell'aria già dallo scorso anno proprio un'amichevole tra Argentina e Francia, una sorta di "rivincita". Come riporta il quotidiano francese L'Equipe, Mbappé si è sempre rifiutato, sentendosi più volte con la Federazione francese e con il presidente Diallo, spiegando le difficoltà di una trasferta così lunga e complessa ma anche i rischi stessi di un possibile contatto tra le due tifoserie. La FFF ha così ascoltato il calciatore, considerandolo un interlocutore molto importante per ascoltare le esigenze della Nazionale, annullando la possibilità dell'amichevole.