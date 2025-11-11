Il numero 9 dei Blancos ha disputato solo 11 minuti da quando è arrivato Xabi Alonso sulla panchina

Filippo Montoli 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 15:56)

Per Carlo Ancelotti, Endrick deve trovare una squadra che lo faccia giocare. Il Commissario tecnico del Brasile non ha convocato l'attaccante dei Blancos per lo scarso minutaggio. In questa stagione ha giocato solo 11 minuti, dimostrazione che per Xabi Alonso non è una delle prime scelte. Per Ancelotti: "Endrick potrebbe arrivare a giocare il Mondiale del 2038 per la qualità e l'età che ha, ma deve tornare a giocare".

Ancelotti su Endrick: "Deve parlare con il Real e capire cosa sia meglio per lui" — Acquistato per quasi 75 milioni di euro nel 2022 e trasferitosi in Spagna nel 2024, quello di Endrick è stato uno degli investimenti più importanti dell'era Florentino Perez. Su di lui c'era grande attesa e Ancelotti ha voluto subito testare capacità e qualità del giovane brasiliano. La passata stagione ha giocato 37 partite totali in tutte le competizioni, trovando 7 gol, 5 dei quali in Coppa del Re. Se con l'allenatore italiano ha trovato molto spazio, tutt'altra storia è quella con l'arrivo di Xabi Alonso.

Dal cambio allenatore, Endrick ha disputato solo 11 minuti, nella gara contro il Valencia. Il brasiliano è sceso notevolmente nelle gerarchie del Real Madrid, superato da altri giovani come Gonzalo Garcia. L'assenza di minutaggio non fa di certo bene all'attaccante, anche in ottica Nazionale. Lo sa bene proprio Ancelotti, il quale dopo le ultime convocazioni ha parlato della situazione del giovane. "È importante che torni a giocare con continuità", ha detto il Ct del Brasile.

Ancelotti ha anche discusso direttamente con Endrick: "Deve capire insieme al suo entourage quale sia la scelta giusta in questo momento. È necessario che parli con il club per vedere cosa gli convenga di più". E sul rischio di saltare il prossimo Mondiale ha detto: "È molto giovane e questo non sarà il suo ultimo Mondiale. Per la qualità che ha, inoltre, potrebbe benissimo arrivare a giocare quelli del 2030, 2034 e 2038. Ma la cosa più importante in questo momento è che torni a giocare e a dimostrare il suo talento".