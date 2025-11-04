In questo mese, la compagine sudamericana sfiderà il Senegal e la Tunisia in due amichevoli che verranno disputate in Europa

Jacopo del Monaco 4 novembre - 11:04

Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha annunciato le convocazioni per le partite di questo mese. Al termine del weekend di campionati che sta per arrivare, si terrà l'ultima sosta per le Nazionali del 2025. La selezione sudamericana, avendo già staccato il pass per il Mondiale del prossimo anno, disputerà due amichevoli contro Senegal e Tunisia.

Le convocazioni di Ancelotti per le amichevoli del Brasile — Nel mese di giugno, Ancelotti ed il suo Brasile hanno ottenuto la qualificazione per il Mondiale dell'anno prossimo, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Ovviamente, la Seleçao punterà alla vittoria finale che manca dall'edizione del 2002 disputata in Corea del Sud e Giappone, quando ha battuto la Germania in finale con doppietta di Ronaldo. Visto che la fase di qualificazione della CONMEBOL, ovvero l'equivalente della UEFA in Sudamerica, è terminata, i brasiliani si stanno preparando al Mondiale disputando delle amichevoli. Il 15 novembre, affronteranno il Senegal a Londra presso l'Emirates Stadium e, tre giorni più tardi, andranno a Lille e sfideranno la Tunisia.

Ancelotti ha diramato la lista dei calciatori convocati per queste due amichevoli. L'ex allenatore di Milan e Real Madrid ha deciso di non chiamare il giovane Endrick e, ancora una volta, ha lasciato fuori Neymar, stella del Santos. In rappresentanza della Serie A, invece, c'è il terzino della Roma Wesley. Di seguito, la lista delle convocazioni:

Porta: Bento (Al-Nassr); Ederson (Fenerbahçe); Hugo Souza (Corinthians)

Difesa: Alex Sandro (Flamengo); Caio Henrique (Monaco); Danilo (Flamengo); Eder Militão (Real Madrid); Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal); Luciano Juba (Bahia); Marquinhos (Paris Saint-Germain); Paulo Henrique (Vasco da Gama); Wesley (Roma)

Centrocampo: Andrey Santos (Chelsea); Bruno Guimarães (Newcastle); Casemiro (Manchester United); Fabinho (Al-Ittihad); Lucas Paquetá (West Ham)

Attacco: Estêvão (Chelsea); João Pedro (Chelsea); Luiz Henrique (Zenit San Pietroburgo); Matheus Cunha (Manchester United); Richarlison (Tottenham); Rodrygo (Real Madrid); Vínicius Junior (Real Madrid); Vítor Roque (Palmeiras).