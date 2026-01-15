A quasi una settimana dall'esonero, l'addio di Ruben Amorim al Manchester United fa ancora discutere. Come riporta il quotidiano The Sun, nelle ultime ore sono arrivate curiose indiscrezioni sul suo addio. Red Devils che, come ricordiamo, hanno da poco ufficializzato l'approdo in panchina di Michael Carrick, centrocampista dello United dal 2006 al 2018.
derbyderbyderby calcio estero Il Manchester United pagherà 14 milioni per l’esonero di Amorim, che voleva dimettersi 3 giorni prima
Inghilterra
Il Manchester United pagherà 14 milioni per l’esonero di Amorim, che voleva dimettersi 3 giorni prima
Il tecnico portoghese era prossimo a dimettersi pochi giorni prima dell'esonero che invece ha portato i Red Devils a versargli 14 milioni di euro
Vuoi vedere in streaming gratis il meglio dei campionati europei e tanti eventi sportivi?Basterà cliccare qui, registrarsi su Sisal e effettuare un deposito minimo di 10€
© RIPRODUZIONE RISERVATA