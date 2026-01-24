Guardiola esalta l’Arsenal: “Al momento la squadra più forte al mondo”

Il tecnico dei Cityzens elogia l'Arsenal affermando che i Gunners siano gli undici più forti al mondo, ma Arteta risponde che il City è in piena lotta scudetto

Gianmarco Inguscio Collaboratore 24 gennaio - 10:36

"Sono la squadra più forte del mondo al momento". Queste le parole del tecnico del Manchester City, Pep Guardiolaalla vigilia del match sul campo del Wolves. Sono sette i punti che separano i cityzens dall'Arsenal di Arteta che primeggia in classifica con 50 punti conquistati nelle prime ventidue giornate di Premier League. Il City rischia di rimanere alla finestra e di non giocarsi le opportunità per il titolo, ma d'altra parte, Arteta non vuole saperne di una rassegnazione della formazione di Guardiola, tanto che afferma: "La mia squadra è lontana dall'essere perfetta. Anche il City è incluso alla lotta al titolo", secondo quanto riportato dal Sun.

Infatti il leader dei Gunners non avrebbe tutti i torti, considerando le rimonte completate dal City nelle stagioni 202-23 e 2023-24, dove in entrambe i casi ad alzare la coppa al cielo è stato sempre il Manchester. Arteta ha inoltre aggiunto: "Il Manchester City ha una grande storia e negli ultimi anni ha dimostrato cosa è in grado di fare e quali traguardi raggiungere. Però l'Arsenal deve pensare a vincere e noi sappiamo cosa fare per vincere questo campionato, ma di certo non siamo perfetti come Pep ha affermato. Loro sono forti e l'ultima sconfitta contro il Bodo/Glimt è stata anche condizionata dai tanti infortuni in squadra. Loro sono in lotta per lo scudetto".

Guardiola, le parole del tecnico dei cityzens riguardo l'obiettivo e i nuovi arrivati — Nella prossima partita di campionato il City dovrà affrontare la trasferta contro l'ultima della classe, il Wolves. I 'Lupi' accusano un avvio di stagione in salita, ma nelle ultime partite hanno conquistato tre pareggi e due vittorie, di cui una in FA Cup. Dunque, Bernardo Silva e compagni non dovranno sottovalutare il match e conquistare il massimo dei punti per mettere pressione a un Arsenal che invece sarà impegnato in casa contro il Manchester United. Due sfide queste, che potrebbe ribaltare le distanze in classifica.

Alla vigilia del match Guardiola ha affermato: "Conosco bene cosa sta succedendo alla squadra. Certo, gli impegni e i viaggi non aiutano. Dico spesso che dovrebbero esserci quattro giorni tra una partita e l'altra altrimenti diventa difficile. Coglieremo tutte le occasioni per avvicinarci e speriamo di riuscirci". Poi su Guehi e Semenyo: "Saranno disponibili per la partita. Guehi è pronto al debutto e considerando le numerose assenze in difesa siamo felici di poter contare su di lui in questo momento".