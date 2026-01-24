derbyderbyderby calcio estero Guardiola esalta l’Arsenal: “Al momento la squadra più forte al mondo”

Il tecnico dei Cityzens elogia l'Arsenal affermando che i Gunners siano gli undici più forti al mondo, ma Arteta risponde che il City è in piena lotta scudetto
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

"Sono la squadra più forte del mondo al momento". Queste le parole del tecnico del Manchester City, Pep Guardiolaalla vigilia del match sul campo del Wolves. Sono sette i punti che separano i cityzens dall'Arsenal di Arteta che primeggia in classifica con 50 punti conquistati nelle prime ventidue giornate di Premier League. Il City rischia di rimanere alla finestra e di non giocarsi le opportunità per il titolo, ma d'altra parte, Arteta non vuole saperne di una rassegnazione della formazione di Guardiola, tanto che afferma: "La mia squadra è lontana dall'essere perfetta. Anche il City è incluso alla lotta al titolo", secondo quanto riportato dal Sun.

Guardiola esalta l’Arsenal: “Al momento la squadra più forte al mondo”- immagine 2
LONDON, ENGLAND - APRIL 08: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, parla con Bukayo Saka e Martin Odegaard dell'Arsenal a bordo campo durante la UEFA Champions League 2024/Getty Images)

Infatti il leader dei Gunners non avrebbe tutti i torti, considerando le rimonte completate dal City nelle stagioni 202-23 e 2023-24, dove in entrambe i casi ad alzare la coppa al cielo è stato sempre il Manchester. Arteta ha inoltre aggiunto: "Il Manchester City ha una grande storia e negli ultimi anni ha dimostrato cosa è in grado di fare e quali traguardi raggiungere. Però l'Arsenal deve pensare a vincere e noi sappiamo cosa fare per vincere questo campionato, ma di certo non siamo perfetti come Pep ha affermato. Loro sono forti e l'ultima sconfitta contro il Bodo/Glimt è stata anche condizionata dai tanti infortuni in squadra. Loro sono in lotta per lo scudetto".

Guardiola, le parole del tecnico dei cityzens riguardo l'obiettivo e i nuovi arrivati

Nella prossima partita di campionato il City dovrà affrontare la trasferta contro l'ultima della classe, il Wolves. I 'Lupi' accusano un avvio di stagione in salita, ma nelle ultime partite hanno conquistato tre pareggi e due vittorie, di cui una in FA Cup. Dunque, Bernardo Silva e compagni non dovranno sottovalutare il match e conquistare il massimo dei punti per mettere pressione a un Arsenal che invece sarà impegnato in casa contro il Manchester United. Due sfide queste, che potrebbe ribaltare le distanze in classifica.

Alla vigilia del match Guardiola ha affermato: "Conosco bene cosa sta succedendo alla squadra. Certo, gli impegni e i viaggi non aiutano. Dico spesso che dovrebbero esserci quattro giorni tra una partita e l'altra altrimenti diventa difficile. Coglieremo tutte le occasioni per avvicinarci e speriamo di riuscirci". Poi su Guehi e Semenyo: "Saranno disponibili per la partita. Guehi è pronto al debutto e considerando le numerose assenze in difesa siamo felici di poter contare su di lui in questo momento".

