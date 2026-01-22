Tra le sei compagini della massima competizione inglese che sono in Champions, soltanto una non è tra le prime otto in classifica

Jacopo del Monaco 22 gennaio - 11:12

La Premier League sta dominando quest'edizione della Champions League. Grazie alle prestazioni della scorsa stagione, infatti, attualmente sei squadre inglesi stanno giocando nella massima competizione europea. Tra le squadre qualificate grazie al piazzamento in classifica nello scorso campionato troviamo in ordine: Liverpool, Campione d'Inghilterra; Arsenal; Manchester City; Chelsea, lo scorso anno ha vinto Conference League e Mondiale per Club; Newcastle, grazie allo solt aggiuntivo ottenuto per l'ottima posizione dell'Inghilterra nel ranking UEFA. La sesta, invece, è il Tottenham, che sta giocando la Champions grazie al successo nella finale di Europa League contro il Manchester United. Al termine della settima giornata della massima competizione europea, ben cinque di queste squadre sono tre le prime otto in classifica.

Cinque squadre della Premier League sono nella top 8 della Champions League — Da diversi anni, la Premier League sta dimostrando di essere il campionato migliore del mondo su tutti i fronti. Le squadre che ci militano, anche quelle che sulla carta possono essere quelle che puntano alla salvezza, hanno sempre grandi obiettivi e possono permettersi di spendere anche un bel po' di soldi con lo scopo di mettere su una formazione che possa competere anche con le grandi potenze del campionato. I risultati delle squadre inglesi si possono vedere anche nelle competizioni europee, in particolar modo in Champions League, nella quale stanno partecipando ben sei club di cui la metà provengono dalla capitale inglese, ovvero Londra.

La prossima settimana la league phase terminerà ed ora, terminata la penultima giornata, la classifica della Champions League dice che cinque squadre inglesi sono nella top 8, che permette di andare agli ottavi di finale senza passare per i temuti Play-off di febbraio. Queste sono: Arsenal, primo a punteggio pieno nonché capolista anche in Premier; Liverpool, quarto posto con 15 punti a pari merito col Real Madrid; Tottenham, un punto in meno rispetto ai Reds; Newcastle e Chelsea, rispettivamente settimo ed ottavo a quota 13 punti, gli stessi che hanno anche altre squadre che puntano alla top 8. Anche il Manchester City di Pep Guardiola ha gli stessi punti di Magpies e Blues, ma in questo momento è undicesimo, quindi in zona Play-off.

Le partite della prossima settimana dei club di Premier League nella massima competizione europea:

Manchester City-Galatasaray;

Liverpool-Qarabag;

Napoli-Chelsea;

Psg-Newcastle;

Arsenal-Kairat Almaty;

Eintracht Frankfurt-Tottenham.