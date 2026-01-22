Newcastle, Gordon segna contro il PSV ed è record: superato Alan Shearer

Nel corso della giornata di ieri, l'attaccante del Newcastle Anthony Gordon ha segnato contro il PSV . Le due squadre, infatti, si sono affrontate presso il St. James' Park in occasione della settima nonché penultima giornata della Champions League . L'attaccante inglese, con la sua rete del momentaneo 2-0, ha stabilito un nuovo record nella storia dela club. Infatti, ha partecipato ad otto reti (6 gol e 2 assist) nella massima competizione europea. Tra l'altro, grazie alla sua marcatura, ha superato una leggenda del Newcastle come Alan Shearer , autore di 7 reti in Champions coi Magpies.

Ieri sera, in occasione della settima giornata della Champions League, il Newcastle allenato da Eddie Howe , in cui giocano gli ex calciatori del Milan Sandro Tonali e Malick Thiaw , ha ospitato gli olandesi del PSV , che in quest'edizione della massima competizione europea hanno battuto 6-2 il Napoli Campione d'Italia. Al termine dei minuti regolarmentari, gli inglesi hanno vinto 3-0 grazie ai gol di Yoane Wissa , Gordon ed Harvey Barnes . Grazie a questo successo, il Newcastle si trova attualmente al settimo posto in classifica, che gli permetterebbe di andare direttamente agli ottavi di finale senza passare per i Play-Off. Tra l'altro, nella top 8, ci sono ben cinque squadre che militano in Premier League .

Grazie alla rete segnata contro la compagine proveniente da Eindhoven, l'attaccante Anthony Gordon ha scritto un pezzo di storia dei Magpies. Il sito inglese talkSport, infatti, ha riportato che il classe 2001 è il giocatore che ha preso parte a più gol nella storia del Newcastle in Champions League: otto, di cui sei reti e due assist. La marcatura di ieri sera ha permesso al numero 10 bianconero di superare una leggenda del club cone Alan Shearer, che nella stagione 2002/2003 ha segnato sette gol nella massima competizione europea. Nonostante l'ottimo rendimento europeo, però, Gordon sta avendo difficoltà in campionato, dove ha segnato due gol, entrambi nel mese di dicembre e dagli 11 metri.