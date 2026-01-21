Oltre ad essere prima in Premier League, la compagine della capitale inglese guarda tutti dall'alto anche in Europa

Jacopo del Monaco 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 16:02)

Ieri sera, l'Inter di Cristian Chivu ha ospitato l'Arsenal allenato dallo spagnolo Mikel Arteta. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della settima nonché penultima giornata della Champions League. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza, la squadra che occupa la prima posizione in Premier League ha vinto 1-3 e, con questa vittoria, conferma anche il primato in classifica in ambito europeo. Tra l'altro, grazie a questo risultato, i Gunners hanno vinto per la settima volta di fila nella massima competizione europea e, nella loro storia, non era mai successo prima d'ora.

Contro l'Inter arriva la settima vittoria di fila dell'Arsenal in Champions League — Fino ad ora, l'Arsenal sta vivendo un'ottima stagione, essendo ancora in gioco in tutte le competizioni attualmente in corso. A livello nazionale, infatti, i Gunners occupano la prima posizione in classifica avendo totalizzato 50 punti, ben sette in più rispetto a Manchester City ed Aston Villa ed a +14 dal Liverpool che detiene il titolo di Campione d'Inghilterra. In FA Cup, l'Arsenal giocherà i sedicesimi di finale nel mese di febbraio contro il Wigan, mentre in Carabao Cup è in semifinale e nella gara d'andata ha vinto 2-3 allo Stamford Bridge contro il Chelsea. In Champions League, invece, i londinesi sono primi a punteggio pieno e ieri sera hanno battuto l'Inter a San Siro.

I tre gol segnati nella giornata di ieri portano la firma di Gabriel Jesus, doppietta nel primo tempo, e Viktor Gyökeres, il quale ha realizzato la sua rete nei minuti finali di gara. Grazie a questo successo contro i nerazzurri, non solo l'Arsenal ha confermato ancor di più il primato nella league phase mettendo ancor più al sicuro il proprio posto agli ottavi di finale, ma anche vinto sette partite di fila in Champions League e si tratta di una storica prima volta per il club del Nord di Londra. Tra i club di Premier League, solo il Manchester City ha fatto meglio: dieci successi consecutivi tra il mese di maggio del 2023 e marzo 2024.