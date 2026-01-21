In questa settima giornata della Champions League , Kylian Mbappé ha realizzato una doppietta salendo a quota 11 gol in quest'edizione della competizione. Ieri sera, infatti, il suo Real Madrid ha vinto 6-1 contro il Monaco presso lo Stadio Santiago Bernabéu. Grazie a questo successo, il club della capitale spagnola occupa, almeno per il momento, il secondo posto in classifica con 15 punti, a -6 dall' Arsenal capolista. Grazie alla sua doppietta, tra l'altro, il menzionato attaccante francese ha eguagliato un altro record e si aggiunge ad una ristretta cerchia di calciatori che hanno indossato la camiseta blanca.

Nel match valevole per la settima giornata della Champions League, il Real Madrid allenato dal Álvaro Arbeloa ha battuto tra le mura amiche il Monaco con un tennistico 6-1. Le reti dei Blancos portano la firma di Mbappé, autore di una doppietta, Franco Mastantuono , alla sua prima marcatura nella massima competizione europea, autorete di Kehrer e poi gol di Vínicius e Jude Bellingham . Grazie alla sua doppietta, tra l'altro realizzata contro la squadra che l'ha lanciata nel calcio professionistico, Mbappé si conferma sempre di più capocannoniere di quest'edizione della competizione essendo arrivato ad 11 reti. Il sito inglese talkSport, tra l'altro, ha riportato che il classe 1998 ha eguagliato un altro record da quando gioca per la compagine spagnola.

L'attaccante ex Paris Saint-Germain, infatti, ha toccato per la prima volta nella sua carriera la doppia cifra di reti segnate in un'edizione della Champions League e ci è riuscito in sei partite. Prima di lui, grandi nomi che appartengono alla storia del Real Madrid hanno raggiunto quest'importante traguardo. Il primo è stato Alfredo Di Stefano, che ha segnato dieci reti nell'edizione della stagione 1957/1958, quando la competizione si chiamava Coppa dei Campioni. Tre anni più tardi, l'ungherese Ferenc Puskas ha raggiunto quota 12 gol. Per il terzo, bisogna andare nella stagione 1999/2000 con Raúl, che di gol ne ha segnati dieci. Dalla stagione 11/12 alla 17/18, quindi per sette edizioni di fila della Champions, Cristiano Ronaldo ha sempre segnato 10 o più gol, raggiungendo il picco nell'edizione 13/14 avendo raggiunto quota 17 reti. L'ultimo, prima di Mbappé, è stato Karim Benzema, quindici reti nella stagione 2021/2022.