Champions League, Kairat eliminato: finisce il sogno dei kazaki

Dopo l'ultima sconfitta rimediata contro il Club Brugge, i kazaki sono matematicamente fuori dalla Champions League ad una gara dal termine del torneo

Gianmarco Inguscio Collaboratore 20 gennaio - 20:16

Termina così il sogno Champions League del Kairat Almaty. La sconfitta in casa contro il Club Brugge, terminata sul punteggio di 1-4, risulta essere fatale al club kazano, che sperava ancora in un risultato positivo per continuare a credere nella rincorsa ai playoff del maxi girone di Champions League. L'eliminazione matematica dal torneo arriva dopo sette partite disputate, nelle quali il Kairat ha rimediato sei sconfitte a fronte di un solo pareggio casalingo, marchiato 0-0 contro i ciprioti del Pafos. Tuttavia, gli impegni internazionali non sono ancora terminati, poiché i gialloneri dovranno volare presso l'Emirates Stadium di Londra per affrontare un Arsenal che risiede nelle zone nobili della classifica e che ha già in tasca un pass per gli ottavi di finale.

Champions League, una gioia incontenibile per il Kairat Almaty — Per il Kairat, la classifica europea contava solo fino a un certo punto - d'altronde a ottobre ha vinto il titolo nazionale con due punti di vantaggio dalla principale rivale -. Anzi, per la formazione allenata dal tecnico Rafael Urazbakhtin, si trattava di un vero e proprio sogno. Infatti, quando in estate sono stati effettuati i sorteggi del calendario di Champions League e i kazani hanno scoperto di dover affrontare squadre storiche, come Real Madrid e Inter, i calciatori non sono riusciti a trattenere la gioia. L'intera comunità del Kazakistan era in festa per la prima apparizione in Champions del Kairat Almaty, al di là di qualsiasi risultato sportivo sarebbe arrivato al termine della manifestazione calcistica più ambita.

Kairat Almaty: i prossimi impegni della squadra — Con il campionato ormai vinto e archiviato nel mese di ottobre, alla compagine kazana non resta che affrontare, come detto in precedenza, l'ultimo match in campo internazionale contro l'Arsenal, nella sfida in programma a Londra mercoledì 28 gennaio, alle ore 21:00. Ma non è tutto, perché l'ottimo rendimento stagionale del Kairat ha permesso a quest'ultimo, di contendersi anche la finale di Supercoppa contro il Tobol, arrivato in terza posizione nell'ultima edizione del campionato. Il match si disputerà sabato 28 febbraio. Pertanto, di tempo per vincere e sognare ancora ce n'è abbastanza.