Mbappé difende Vínicius: “I tifosi dovevano fischiare contro tutta la squadra”

L'attaccante francese ha difeso il suo compagno di reparto e, in seguito, ha parlato anche dell'addio di Xabi Alonso

Jacopo del Monaco 20 gennaio - 10:07

Kylian Mbappé ha preso le difeso del suo compagno di squadra nonché di reparto Vínicius. L'attaccante del Real Madrid, infatti, nella giornata di ieri ha parlato in conferenza stampa in occasione della partita di stasera contro il Monaco. I due club, alle ore 21:00, si affronteranno nel match valevole per la settima giornata della Champions League. Durante la conferenza stampa, il classe 1998 ha rilasciato diverse dichiarazioni tra cui quelle sul suo compagno di squadra e l'addio di Xabi Alonso, che ha avuto luogo la settimana scorsa.

Mbappé sta con Vínicius: "La colpa non è sua, ma di tutti quanti" — Durante la conferenza stampa di ieri, il numero 10 dei Blancos ha difeso l'attaccante brasiliano dopo i fischi ricevuti durante la partita contro il Levante. Ecco le sue parole a riguardo: "Capisco i fischi dei tifosi. Anche io, quando non ero calciatore, mi arrabbiavo se la mia squadra giocava male e fischiavo anche. Ma se devono fischiare, devono farlo contro tutta la squadra. Stiamo giocando male a livello di collettivo ed abbiamo il carattere per cambiare le cose. I tifosi del Real sono arrabbiati, ma sono sicuro che torneranno a supportarci. La colpa non è solo di Vínicius, ma di tutti noi. Lui è un essere umano, un ragazzo incredibile, un giocatore fantastico e ho la fortuna di conoscerlo. Dobbiamo proteggerlo al meglio".

Mbappé: "Le notti di Champions in casa sono un vantaggio per noi. Xabi Alonso? Con lui ho un ottimo rapporto" — In seguito, Mbappé ha parlato del Monaco, sua ex squadra nonché avversario di stasera. Le sue dichiarazioni: "Adesso non sta vivendo un ottimo momento di stagione, ma sa sempre mantenere un livello alto. Dobbiamo essere aggressivi e mettere al sicuro la nostra posizione tra le prime otto. Le serate di Champions League al Bernabéu sono un vantaggio per noi". Poi ha parlato di Xabi Alonso, rispondendo anche alle voci sui possibili problemi che lui aveva coi giocatori: "Da dove salta fuori questa cosa? Non è vero che è andato via senza avere successo, ma ha lasciato prima di vincere titoli. Sarà un allenatore fantastico. Ho avuto un ottimo rapporto con lui e abbiamo parlato di quanto accaduto. Dobbiamo accettare la decisione presa dal club e sostenere Arbeloa, che è alla sua prima esperienza professionale".