L'attaccante francese sta vivendo una stagione straordinaria, risponde alle critiche a suon di goal e non sembra intenzionato a fermarsi, la prossima vittima sarà il Monaco

Giorgio Abbratozzato 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 13:16)

Il Real Madrid di Mbappé, Vinicius e compagni non sta vivendo una stagione negativa, ma se indossi la camiseta blanca, l'unica opzione possibile è la perfezione. In Liga la classifica vede i Blancos al 2 posto con 48 punti su 60 disponibili a -1 dal Barcellona con 49 punti e 1 partita in meno. In Champions League invece il Real è al 7 posto con 12 punti su 18 ipotetici, serviranno 2 vittorie per assicurarsi il posto alla fase finale.

I tifosi del Madrid sono estremamente insoddisfatti, la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcelllona è la causa principale. Nell'ultimo anno il Real sta subendo diverse sconfitte contro i rivali storici e questo non può che alimentare la rabbia dei sostenitori. La gioia maggiore in questo momento che resta teso è sicuramente il numero 10 Kylian Mbappé.

Mbappé: i numeri incredibili del francese — Kylian Mbappé continua a impressionare con cifre da record. In questa stagione ha già segnato 30 gol in 26 partite di campionato, forzando anche un rigore decisivo contro il Levante e aprendo le marcature nonostante non fosse al 100% fisicamente. Il francese ha raggiunto un totale di 50 gol tra l’ultima Liga e quella attuale, sommando i 31 della scorsa stagione, con cui conquistò Pichichi e Scarpa d’Oro, ai 19 di quella in corso.

Anche in Champions League guida la classifica dei marcatori con 9 gol in 5 partite, davanti a Osimhen e Haaland, entrambi a 6. Nonostante qualche acciacco, Mbappé resta il fulcro del Real Madrid e si prepara ad affrontare il suo ex club, il Monaco. La partita di Champions League contro i francesi sarà fondamentale e il numero 10 è pronto a prendersi nuovamente sulle spalle i suoi davanti al Bernabeu.

Anche con Arbeloa il ruolino di marcia non cambia — L’addio di Xabi Alonso non è stato facile da digerire per Mbappé, che ha speso parole d’elogio per il suo ex allenatore. Il nuovo tecnico, Arbeloa, anche lui ex calciatore del Real, deve ancora consolidare il rapporto con la squadra. Nel frattempo, Kylian continua a mantenere le sue straordinarie medie: attualmente segna 1,15 gol a partita, e l’ultima rete nel 2-0 contro il Levante conferma un avvio di stagione davvero brillante.