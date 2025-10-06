Il fenomeno francese era sugli spalti per assistere al match tra la sua ex squadra e il fratello minore ed è scoppiato in una grande esultanza dopo il gol dell'1-1 del Lille, realizzato proprio dal 2006

Luca Gilardi 6 ottobre - 17:28

Un nome, una garanzia. Ethan Mbappe è il grande protagonista della gara tra Lille e PSG, terminata con il punteggio di 1-1. I padroni di casa sono riusciti ad acciuffare il pareggio all'85', grazie alla rete del classe 2006. Un gol che ha un duplice sapore di vendetta: il fratello maggiore ha infatti vissuto varie vicende turbolente con il club parigino, mentre lo stesso Ethan è un ex a tutti gli effetti. Di fatto, ha vestito la maglia dei rossoblù fino all'addio di Kylian, alimentando le voci secondo cui il suo successo fosse riconducibile al cognome. Nell'estate del 2024 entrambi hanno cambiato aria, separando le proprie strade.

Ethan Mbappe in gol con il Lille — Kylian Mbappe, ex stella del PSG, era presente sugli spalti durante il pareggio tra la sua ex squadra e il Lille. E non ha minimamente nascosto la propria felicità dopo il gol del fratello minore Ethan, autore della rete che ha regalato un punto prezioso ai Nordisti.

Kylian non era riuscito a incidere con il Real Madrid al Mondiale per club della scorsa estate, con i parigini che si erano imposti con un netto 4-0. Ethan, invece, si è preso la sua rivincita, firmando una rete pesante, che ha regalato un risultato prestigioso ai suoi, fermando la corazzata di Luis Enrique.

Kylian festeggia il fratello — Dalle tribune della Decathlon Arena-Stade Pierre Mauroy, Kylian ha esultato con grande entusiasmo per la prodezza del fratellino diciottenne. I due avevano iniziato insieme la propria avventura al PSG, nel 2017. Adesso Ethan ha iniziato a scrivere la sua storia, lontano dall'ombra imponente del classe 1998.

"Copione da film... il mio starboy": è quanto scritto da Kylian in una Instagram Story, subito dopo il termine della partita. Un modo per celebrare il grande momento, tanto di foto di Ethan che imita la sua iconica esultanza con le braccia incrociate. Per Ethan si tratta del secondo gol tra i professionisti, dopo quello realizzato il 14 settembre nella vittoria per 2-1 contro il Tolosa.