In un momento di dialogo con i propri follower su Instagram, Matvey Safonov non ha nascosto un certo malcontento per lo scarso impiego al PSG

Giammarco Probo 30 settembre - 17:08

Nonostante l'addio di Gianluigi Donnarumma, non è affatto migliorata la situazione di Matvey Safonov in casa PSG. Il giovane portiere russo, acquistato nel 2024 dal Krasnodar per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, continua a trovare poco spazio ed essere oscurato, questa volta, dall'arrivo di Lucas Chevalier. Il calciatore reclama spazio e ne ha parlato apertamente nel corso di un momento di domande e risposte con i suoi follower su Instagram.

PSG, le parole di Safonov sul suo minutaggio — Il destino di Matvey Safonov non sembra esser cambiato. Il portiere russo continua a non riuscire a ritagliarsi il suo spazio tra i pali del Paris Saint Germain, nonostante l'arrivo di Lucas Chevalier che avrebbe potuto forse aprire qualche spiraglio per giocarsi le sue carte. Relegato ancora una volta a riserva, il 26enne arriva comunque da una stagione in cui, in diverse occasioni, aveva insidiato e addirittura scalzato Donnarumma, collezionando in totale 17 presenze.

"È davvero frustrante, perché non si sa chi giocherà fino all’ultimo minuto. Bisogna prepararsi fisicamente e mentalmente per ogni partita. Ma arrabbiarsi è la cosa più facile in questa situazione. È molto più difficile mantenere la motivazione e la forza per continuare a lottare", ha spiegato il portiere russo ad un suo follower che chiedeva come si sentisse a non giocare.

Safonov non nasconde dunque il malcontento, come dimostrato da una foto emblematica postata in risposta ad un suo fan che invece chiedeva cosa rappresentasse per lui il PSG: un'immagine di lui seduto in panchina. "In questo momento, la mia unica preoccupazione è trovare spazio e continuerò a lavorare per conquistarlo", ha poi chiosato il portiere sulla questione.