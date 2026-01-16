L'allenatore madrileno ha voluto schierarsi con quella parte di tifosi che sono delusi dal brasiliano e ha anche commentato l'addio di Xabi Alonso

Jacopo del Monaco 16 gennaio - 10:03

Arrivano critiche pesanti all'indirizzo di Vínicius da parte di Quique Sánchez Flores. L'ex calciatore di Valencia e Real Madrid, infatti, in una recente intervista ha dichiarato ciò che pensa del numero 7 brasiliano. Per di più, si è schierato con quella parte di tifosi che si sente delusa dall'attaccante dei Blancos. In seguito, ha voluto commentare l'addio di Xabi Alonso dalla panchina del Real e dell'esordio, con tanto di eliminazione dalla Copa del Rey, di Álvaro Arbeloa.

Quique Sánchez Flores: "Xabi Alonso? L'addio è la cosa migliore per lui" — Durante una recente intervista ad El Partidazo de COPE, l'ex allenatore di diverse squadre tra le quali Atlético Madrid, Valencia, Watford e Siviglia ha voluto dire la sua su Vínicius, ala sinistra del Real. Queste sono state le dichiarazioni dello spagnolo: "Secondo me lui non rappresenta i valori del Real Madrid degli ultimi due anni ed è molto lontano dal giocatore che può diventare. Mi schiero con quella parte tifosi che si sente delusa da lui". Continuando sullo stesso argomento, ha parlato della sua sostituzione nel Clásico contro il Barcellona disputato in Liga: "Xabi Alonso, in quel momento, doveva prendere le misure necessarie. La società poteva scegliere tra allenatore e giocatore, ma alla fine ha scelto quest'ultimo".

In seguito, il classe 1965 ha parlato dell'addio di Xabi Alonso: "Non mi ha sorpreso e, secondo me, è la cosa migliore per lui. Queste 'morti annunciate' sono sempre molto tragiche, dolorose ed anche ingiuste. Quando si vengono a creare queste circostanze, vuoi che la fine arrivi il prima possibile. I suoi gesti, poi, erano quelli di un allenatore esausto". Infine, l'ex difensore spagnolo ha voluto dire la sua anche su Arbeloa che, alla sua prima partita da allenatore delle Merengues, ha perso 3-2 contro l'Albacete con conseguente eliminazione dalla coppa nazionale. Le sue parole: "Quell'incontro è stato per i giocatori, mentre lui il responsabile ultimo della scelta della formazione e dei giocatori. Però lui è stato solo uno spettatore".