Alain Orsoni, ex presidente dell'Ajaccio, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre partecipava al funerale della madre. Secondo quanto ricostruito da France 3, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle ore 16 di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, subito dopo la funzione. Il 71enne, oltre ad aver ricoperto la carica di ex dirigente del club, aveva anche un ingombrante passato politico: negli anni Ottanta, fu uno dei massimi esponenti del Fronte di Liberazione Nazionale Corso.
derbyderbyderby calcio estero Shock Ajaccio, l’ex presidente ucciso a colpi di pistola al funerale della madre
Cronaca nera
Shock Ajaccio, l’ex presidente ucciso a colpi di pistola al funerale della madre
Alain Orsoni, ex presidente dell’AC Ajaccio ed ex esponente di spicco del Fronte di Liberazione Nazionale Corso, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante il funerale della madre. Un omicidio che riapre vecchie ferite nella storia politica
Vuoi vedere in streaming gratis il meglio dei campionati europei e tanti eventi sportivi?Basterà cliccare qui, registrarsi su Sisal e effettuare un deposito minimo di 10€
© RIPRODUZIONE RISERVATA