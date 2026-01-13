Alain Orsoni, ex presidente dell'Ajaccio, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre partecipava al funerale della madre. Secondo quanto ricostruito da France 3, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle ore 16 di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, subito dopo la funzione. Il 71enne, oltre ad aver ricoperto la carica di ex dirigente del club, aveva anche un ingombrante passato politico: negli anni Ottanta, fu uno dei massimi esponenti del Fronte di Liberazione Nazionale Corso.