Arriva la comunicazione ufficiale da parte della Direction Nationale Du Contrôle de Gestion (DNCG): l'Athletic Club Ajaccio sarà escluso da qualsiasi competizione nazionale per la stagione 2025-26. Una decisione che potrebbe cambiare anche il campionato di terza divisione.
La situazione
Francia, Ajaccio escluso da tutte le competizioni: cosa succede al campionato di terza divisione?
I motivi dell'esclusione dell'Ajaccio—
La federazione calcistica francese sembra aver optato per le misure drastiche. Il club corso ha passato un'estate movimentata. Fino a qualche settimana fa, infatti, l'Ajaccio avrebbe dovuto prendere parte al campionato di Ligue 2. L'organo di controllo della gestione dei club francesi, il DNCG, ha poi deciso di ufficializzare la retrocessione nella Ligue National - decisione a cui la squadra ha presentato il ricorso, arrivando così in una fase di stallo.
L'Ajaccio, infatti, non naviga in acque tranquille dal punto di vista finanziario. La tragica situazione economica del club corso ha richiamato da subito l'attenzione degli organi di controllo, che però hanno dovuto elaborare a lungo la decisione.
L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi da parte della FFF: l'Ajaccio non prenderà parte a nessun campionato nazionale professionistico per la stagione 2025-26. Secondo quanto riportato da Le Figaro, nella migliore delle ipotesi, il club ripartirà dalla sesta divisione.
Cosa succede se il club non viene riammesso?—
Esattamente come la prima decisione di retrocessione dalla Ligue 2 alla National, gli Orsi potranno presentare il ricorso. Il club potrà infatti portare le sue ragioni rivolgendosi al Comitato Olimpico Sportivo Nazionale Francese (CNOSF), lo stesso organo a cui l'Ajaccio si era rivolto precedentemente, e al Tribunale Amministrativo. In caso di esito positivo, i corsi potranno rimanere nel campionato di terza divisione.
C'è però un fattore importante e che riguarda proprio il National, ovvero la terza divisione francese. Dopo la decisione di escludere l'Ajaccio da qualsiasi competizione, la FFF non andrebbe a mettere la diciottesima squadra nel campionato.
La Ligue National, così, si giocherà con 17 squadre. Oltretutto, la stagione per la competizione è iniziata ormai una settimana fa, con l'unica partita rinviata: proprio quella dell'Ajaccio. Solo in caso di riammissione dei corsi, la Federazione francese manterrà le 18 squadre. Una situazione anomala per un campionato già iniziato.
