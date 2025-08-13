I motivi dell'esclusione dell'Ajaccio

La federazione calcistica francese sembra aver optato per le misure drastiche. Il club corso ha passato un'estate movimentata. Fino a qualche settimana fa, infatti, l'Ajaccio avrebbe dovuto prendere parte al campionato di Ligue 2. L'organo di controllo della gestione dei club francesi, il DNCG, ha poi deciso di ufficializzare la retrocessione nella Ligue National - decisione a cui la squadra ha presentato il ricorso, arrivando così in una fase di stallo.