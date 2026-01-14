L'attuale coordinatore delle attività calcistiche di Red Bull ha parlato di quanto accaduto in casa dei Blancos negli ultimi giorni con un occhio sul futuro

Jacopo del Monaco 14 gennaio - 11:58

Secondo diverse fonti di calciomercato, il Real Madrid starebbe pensando a Jürgen Klopp come prossimo allenatore della prima Squadra. Esattamente due giorni fa, infatti, la squadra spagnola ha comunicato la risoluzione contrattuale di Xabi Alonso. L'ex centrocampista, tra l'altro, ha salutato i Blancos dopo soli sette mesi perdendo la finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona. Il sopracitato tecnico tedesco, che oggi coordina le attività calcistiche di Red Bull, in una recente intervista ha commentato questa scelta da parte dello spagnolo. Poi, ha voluto anche spegnere le varie voci di mercato che lo accostano alle Merengues.

Klopp: "Se Xabi Alonso ha lasciato il Real Madrid dopo pochi mesi, c'è qualcosa che non va" — Nel corso di una recente intervista per Sport and Talk from Hangar-7, l'ex allenatore di Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool ha voluto dire la sua sulla decisione di Xabi Alonso, che ha lasciato la panchina del Real Madrid dopo soli sette mesi. Le parole del tedesco: "Xabi ha dimostrato di essere un allenatore eccellente durante il suo periodo sulla panchina del Bayer Leverkusen. Però se ha deciso di andare via dal Real Madrid dopo pochi mesi, allora c'è qualcosa che non va. Se diventi il successore di una leggenda nonché allenatore incredibilmente bravo come Ancelotti, che allena le sue squadre in modo molto specifico, e provi ad introdurre qualcosa di nuovo, ciò si rivela troppo difficile".

In seguito, il tedesco nato nel 1967 ha voluto spegnere tutti i rumors che lo accostano al Real Madrid. Infatti, ha dichiarato: "Quanto accaduto non mi riguarda e non mi ha toccato in particolar modo. Il mercato degli allenatori sta subendo una grande scossa e vivere questa cosa in qualità di osservatore non è male". Per di più, diversi mesi fa l'attuale coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull ha dichiarato in un'intervista per The Athletic di non sentire la mancanza di allenare una squadra di calcio.