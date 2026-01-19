Davide contro Golia per una Champions che regala, nel super girone, scontri molto affascinanti e dalle mille sorprese. Domani il Monaco farà visita ai colossi del Real Madrid in un Bernabeu caldissimo. Nonostante sulla carta i blancos siano assolutamente favoriti nella zona altissima della graduatoria con quattro vittorie e due ko nel ruolino di marcia, la squadra del tecnico Pocognoli suona la carica in conferenza stampa, senza alcuna intenzione di vestirsi da vittima sacrificale. Anzi, promette battaglia e spettacolo.

Monaco, Pocognoli suona la carica: "Pronti per una grande impresa a Madrid"

Giocare al Bernabeu contro il Real Madrid per un big match di Champions è il sogno di ogni allenatore ma l'allenatore del Monaco Sébastien Pocognoli resta ben focalizzato sulla sua squadra, sognando l'impresa. Non ne fa un mistero in conferenza stampa alla vigilia, suonando la carica: "Prima di tutto, voglio rivolgere un pensiero a tutte le vittime e i feriti del grave incidente ferroviario in Spagna, le nostre condoglianze. Giocare contro una big come il Real è sempre stimolante ma tocca a me dare serenità e carica all'ambiente e sono certo faremo una grande partita, senza paura e senza snaturare la nostra identità. I blancos sono da sempre una grande squadra e ci renderanno la vita difficile ma per farli dubitare dovremo fare tutto nel modo giusto. Non ho mai detto che faremo le barricate, sarò fedele alla filosofia del Monaco. Dobbiamo essere molto bravi senza la palla ma non rinunceremo al nostro stile".