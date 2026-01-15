Paris-Monaco: probabili quintetti base e streaming del match

Sfida di altissimo livello in Eurolega tra Paris Basketball e Monaco, con i monegaschi che arrivano all’appuntamento da vice capolista e in uno straordinario momento di forma

Stefano Sorce 15 gennaio - 01:20

Paris-Monaco giovedì 15 gennaio 2026 alle 20:45 in una sfida tutta francese valida per l’Eurolega. Le due squadre arrivano al match in condizioni opposte: i padroni di casa navigano nelle zone basse della classifica, mentre Monaco è secondo e vive un momento di forma straordinario.

Hai tre possibilità per seguire Paris-Monaco:

Dove vedere Paris-Monaco in diretta tv e streaming — La partita tra Paris-Monaco sarà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Goldbet e Lottomatica per tutti gli utenti registrati. L’accesso allo streaming sarà consentito dopo la registrazione e l’attivazione del conto con un deposito minimo di 10€. La visione sarà possibile da smartphone, tablet e PC. In diretta saranno consultabili statistiche aggiornate, informazioni sui giocatori e l’evoluzione della gara minuto per minuto.

Il momento delle due squadre — Parigi alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto. L’attacco, soprattutto tra le mura amiche, è esplosivo e spesso supera quota 90 punti, ma la difesa resta il grande problema della squadra, che subisce più di tutti nel torneo. Il ritmo altissimo garantisce spettacolo, ma espone anche a blackout pericolosi contro avversari di alto livello.

Monaco, invece, arriva con cinque vittorie consecutive e un equilibrio quasi perfetto tra fase offensiva e difensiva. La squadra di Spanoulis segna con continuità grazie al talento di James e Mirotic, ma è soprattutto la solidità difensiva a fare la differenza, rendendola una delle formazioni più complete dell’Eurolega.

I probabili quintetti base di Paris-Monaco — Per il Paris Basketball, un quintetto iniziale plausibile vede Sebastian Herrera in regia, come playmaker principale incaricato di impostare l’attacco e creare opportunità per i compagni. Sulla guardia tiratrice potrebbe partire Daulton Hommes, un realizzatore capace di colpire dalle due distanze. All’ala è verosimile la presenza di Ilian Moungalla, atipico per fisicità e dinamismo. In posizione di ala grande agirà probabilmente Joel Ayayi, utile sia per punti che per rimbalzi, mentre il pitturato potrebbe essere presidio di Yakuba Ouattara, lungo di riferimento per presenza fisica e protezione del ferro.

Nel Monaco è comune vedere in regia un veterano come Elie Okobo, abile nel gestire il ritmo e tagliare le difese in penetrazione. Accanto a lui potrebbe esserci Nemanja Nedović o un altro esterno esperto per contribuzione offensiva e tiro da tre. Sull’ala grande il francese Yoan Makoundou può garantire atletismo e impatto su entrambe le metà campo. La coppia di lunghi potrebbe includere un veterano come Donatas Motiejūnas, solido vicino a canestro, e Jaron Blossomgame, giocatore versatile offensivamente e prezioso a rimbalzo e protezione del ferro.