Eurolega, Milano-Stella Rossa: come vedere la gara in streaming gratis

Olimpia Milano-Stella Rossa in Eurolega: analisi del match, momento delle squadre, precedenti, probabili quintetti e chiavi tattiche della sfida del 15 gennaio 2026 all’Unipol Forum

Stefano Sorce 15 gennaio - 00:53

Le luci dell’Arena di Milano si accendono su una delle partite più delicate del turno di Eurolega. Giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:30, Olimpia Milano-Stella Rossa si affrontano in un duello che vale molto più dei semplici due punti in classifica. È una gara che profuma di spareggio anticipato, con entrambe le squadre consapevoli che un passo falso potrebbe complicare seriamente la corsa verso il play-in.

Hai tre possibilità per seguire Olimpia Milano-Stella Rossa:

Dove vedere Olimpia Milano-Stella Rossa in diretta tv e streaming — La partita tra Olimpia Milano-Stella Rossa sarà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Goldbet e Lottomatica per tutti gli utenti registrati.

Il momento delle due squadre — La formazione di Ettore Messina arriva a questo appuntamento con sensazioni contrastanti ma incoraggianti. Se da un lato il rendimento stagionale è stato altalenante, dall’altro Milano ha mostrato segnali evidenti di crescita nelle ultime uscite europee. Le vittorie contro Anadolu Efes e Panathinaikos, entrambe chiuse sul punteggio di 87-74, hanno restituito fiducia e solidità al gruppo. L’Olimpia sta trovando equilibrio soprattutto grazie alla difesa, capace di limitare il ritmo degli avversari e costringerli a percentuali basse al tiro. In casa, i biancorossi non sono una squadra esplosiva dal punto di vista offensivo, ma compensano con organizzazione, gestione dei possessi e fisicità sotto canestro. Il successo in campionato contro Napoli conferma un momento positivo, con Milano che sembra aver ritrovato identità e continuità.

La Stella Rossa vive una fase meno brillante. Nelle ultime cinque gare di Eurolega sono arrivate soltanto due vittorie, con una pesante battuta d’arresto sul parquet dello Zalgiris Kaunas, dove i serbi sono crollati con un netto 99-67. Una sconfitta che ha evidenziato problemi di concentrazione e difficoltà a reggere l’intensità avversaria per quaranta minuti. Nonostante questo, la Stella Rossa resta una squadra estremamente pericolosa. Il suo marchio di fabbrica è la transizione rapida, unita a una presenza costante a rimbalzo che spesso le consente seconde opportunità offensive. La difesa è uno dei punti di forza del roster, con una media di punti concessi tra le migliori della competizione. Il problema resta la continuità, soprattutto lontano da Belgrado.

I probabili quintetti base di Milano-Stella Rossa — Per Milano è lecito aspettarsi un quintetto con Armoni Brooks nel ruolo di playmaker, visto il suo impatto offensivo nelle ultime uscite e la sua capacità di creazione dal palleggio. Al suo fianco, in cabina di regia o come guardia tiratrice, potrebbe esserci Marko Gudurić, in grado di colpire da fuori e generare spazi per i compagni. La corona di ala piccola potrebbe andare a Shavon Shields, esperto di punti e lavoro difensivo. Nell’area dei lunghi, la coppia classica potrebbe essere composta da Zach LeDay, spesso protagonista con punti nel pitturato, e un altro lungo fisico come Josh Nebo, utile per rimbalzi e protezione del ferro. Questo quintetto porta esperienza, equilibrio tra tiro e atletismo sotto le plance e può alternare fasi di controllo del ritmo a accelerazioni offensive.

La Stella Rossa potrebbe schierare Codi Miller-McIntyre in regia, uno dei playmaker più utilizzati nelle uscite recenti, capace di gestire i possessi e accelerare in transizione. Al suo fianco è plausibile vedere Tyson Carter o un’altra guardia dinamica, pronto a colpire da fuori e accompagnare la produzione offensiva. Come ala grande o centro offensivo potrebbe esserci Jordan Nwora, giocatore con fisicità e punti nelle mani, mentre un altro lungo come Chima Moneke può dare presenza fisica in area e supportare i rimbalzi. La combinazione di questi interpreti garantisce alla Stella Rossa mobilità, capacità di tiro e transizioni veloci da sfruttare contro difese meno reattive.