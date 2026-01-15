derbyderbyderby streaming Eurolega, Milano-Stella Rossa: come vedere la gara in streaming gratis

Olimpia Milano-Stella Rossa in Eurolega: analisi del match, momento delle squadre, precedenti, probabili quintetti e chiavi tattiche della sfida del 15 gennaio 2026 all’Unipol Forum
Le luci dell’Arena di Milano si accendono su una delle partite più delicate del turno di Eurolega. Giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:30, Olimpia Milano-Stella Rossa si affrontano in un duello che vale molto più dei semplici due punti in classifica. È una gara che profuma di spareggio anticipato, con entrambe le squadre consapevoli che un passo falso potrebbe complicare seriamente la corsa verso il play-in.

Hai tre possibilità per seguire Olimpia Milano-Stella Rossa:

Dove vedere Olimpia Milano-Stella Rossa in diretta tv e streaming

La partita tra Olimpia Milano-Stella Rossa sarà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Goldbet e Lottomatica per tutti gli utenti registrati. L’accesso allo streaming sarà consentito dopo la registrazione e l’attivazione del conto con un deposito minimo di 10€. La visione sarà possibile da smartphone, tablet e PC. In diretta saranno consultabili statistiche aggiornate, informazioni sui giocatori e l’evoluzione della gara minuto per minuto.

Il momento delle due squadre

La formazione di Ettore Messina arriva a questo appuntamento con sensazioni contrastanti ma incoraggianti. Se da un lato il rendimento stagionale è stato altalenante, dall’altro Milano ha mostrato segnali evidenti di crescita nelle ultime uscite europee. Le vittorie contro Anadolu Efes e Panathinaikos, entrambe chiuse sul punteggio di 87-74, hanno restituito fiducia e solidità al gruppo. L’Olimpia sta trovando equilibrio soprattutto grazie alla difesa, capace di limitare il ritmo degli avversari e costringerli a percentuali basse al tiro. In casa, i biancorossi non sono una squadra esplosiva dal punto di vista offensivo, ma compensano con organizzazione, gestione dei possessi e fisicità sotto canestro. Il successo in campionato contro Napoli conferma un momento positivo, con Milano che sembra aver ritrovato identità e continuità.

La Stella Rossa vive una fase meno brillante. Nelle ultime cinque gare di Eurolega sono arrivate soltanto due vittorie, con una pesante battuta d’arresto sul parquet dello Zalgiris Kaunas, dove i serbi sono crollati con un netto 99-67. Una sconfitta che ha evidenziato problemi di concentrazione e difficoltà a reggere l’intensità avversaria per quaranta minuti. Nonostante questo, la Stella Rossa resta una squadra estremamente pericolosa. Il suo marchio di fabbrica è la transizione rapida, unita a una presenza costante a rimbalzo che spesso le consente seconde opportunità offensive. La difesa è uno dei punti di forza del roster, con una media di punti concessi tra le migliori della competizione. Il problema resta la continuità, soprattutto lontano da Belgrado.

Eurolega, Milano-Stella Rossa: come vedere la gara in streaming gratis- immagine 5
KAUNAS, LITUANIA – 9 GENNAIO: Codi Miller-McIntyre, numero 0 della Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado, in azione durante la partita della Regular Season di Eurolega (21ª giornata) tra Žalgiris Kaunas e Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado alla Zalgirio Arena, il 9 gennaio 2026 a Kaunas, Lituania.(Foto di Eitvydas Kinaitis/Euroleague Basketball via Getty Images)

I probabili quintetti base di Milano-Stella Rossa

Per Milano è lecito aspettarsi un quintetto con Armoni Brooks nel ruolo di playmaker, visto il suo impatto offensivo nelle ultime uscite e la sua capacità di creazione dal palleggio. Al suo fianco, in cabina di regia o come guardia tiratrice, potrebbe esserci Marko Gudurić, in grado di colpire da fuori e generare spazi per i compagni. La corona di ala piccola potrebbe andare a Shavon Shields, esperto di punti e lavoro difensivo. Nell’area dei lunghi, la coppia classica potrebbe essere composta da Zach LeDay, spesso protagonista con punti nel pitturato, e un altro lungo fisico come Josh Nebo, utile per rimbalzi e protezione del ferro. Questo quintetto porta esperienza, equilibrio tra tiro e atletismo sotto le plance e può alternare fasi di controllo del ritmo a accelerazioni offensive.

La Stella Rossa potrebbe schierare Codi Miller-McIntyre in regia, uno dei playmaker più utilizzati nelle uscite recenti, capace di gestire i possessi e accelerare in transizione. Al suo fianco è plausibile vedere Tyson Carter o un’altra guardia dinamica, pronto a colpire da fuori e accompagnare la produzione offensiva. Come ala grande o centro offensivo potrebbe esserci Jordan Nwora, giocatore con fisicità e punti nelle mani, mentre un altro lungo come Chima Moneke può dare presenza fisica in area e supportare i rimbalzi. La combinazione di questi interpreti garantisce alla Stella Rossa mobilità, capacità di tiro e transizioni veloci da sfruttare contro difese meno reattive.

