Dove vedere Orlando Magic-Memphis Grizzlies in diretta TV e streaming gratis

Memphis Grizzlies e Orlando Magic arrivano in Europa per infiammare il Vecchio Continente. La partita, che si disputerà a Berlino, inizierà alle ore 20:00. Le due franchigie, reduci da un buon momento di forma, scendono in campo con lo stesso obiettivo: regalare spettacolo in Europa, ma soprattutto vincere.
Il momento delle due squadre—
Gli Orlando Magic si presentano alla sfida con 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime 10 partite ed un sesto posto che racconta una stagione, al momento, positiva. 22 sono le vittorie strappate dai Magic da quando è iniziato il campionato NBA, soltanto tre in meno dei Knicks secondi. Sintomo anche questo di una squadra che ha grandi obiettivi in regular season ma anche per i playoff.
I Memphis Grizzlies invece non godono di una classifica così positiva. Da quando è tornato nel quintetto Ja Morant la franchigia viaggia a velocità sostenuta, ma paga comunque un inizio difficile. Infatti, i Grizzlies occupano in questo momento una posizione che permette l’accesso ai playoff soltanto attraverso la porta dei Play-in.
I probabili quintetti di Orlando Magic-Memphis Grizzlies—
Orlando Magic e Memphis Grizzlies si sfidano domani per strappare una vittoria, provando a proseguire la loro stagione nel migliore dei modi. Si appoggeranno al talento delle loro stelle, arrivate in Europa per illuminare il Vecchio Continente.
Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black.
Memphis Grizzlies: J. Wells, J. Jackson, C. Koloko, J. Morant, C. Coward
