Efes-Baskonia: streaming live e analisi del match di Eurolega

Anadolu Efes-Baskonia: analisi completa della partita di Eurolega, momento delle squadre, precedenti, probabili quintetti base e chiavi tattiche del match in programma a Istanbul

Stefano Sorce 14 gennaio - 21:34

La sfida tra Anadolu Efes-Baskonia Vitoria è in programma mercoledì 15 gennaio 2026 alle ore 18:30 all’arena di Istanbul, per un match valido per la regular season di Eurolega. Una partita delicata per entrambe le squadre, coinvolte nella corsa al play-in e chiamate a invertire un momento complicato della stagione. Il fattore campo potrebbe incidere, ma i numeri raccontano di due squadre in difficoltà.

Il momento delle due squadre — Il periodo attraversato dall’Anadolu Efes è tutt’altro che positivo. La squadra turca ha vinto solo una delle ultime cinque partite europee e occupa attualmente il 18° posto in classifica, lontano dagli standard abituali del club. Le difficoltà maggiori emergono proprio tra le mura amiche, dove l’Efes fatica a trovare continuità offensiva e raramente supera quota 85 punti. L’ultimo turno ha fotografato bene il momento negativo: contro Olimpia Milano i turchi erano avanti di 11 punti all’intervallo, ma hanno completamente perso il controllo del match nella ripresa, subendo un pesante parziale che ha portato alla sconfitta per 87-74. L’assenza di Larkin pesa enormemente sul gioco offensivo, con l’attacco che fatica a costruire soluzioni fluide e affidabili nei momenti chiave.

Anche il Baskonia non naviga in acque tranquille. Gli spagnoli occupano il 16° posto, appena sopra l’Efes, con un bilancio di 7 vittorie su 21 partite. Il dato più allarmante riguarda il rendimento esterno: 12 sconfitte consecutive in trasferta in Eurolega, numeri che raccontano una squadra in grande difficoltà lontano da Vitoria. Nell’ultimo turno però è arrivato un segnale incoraggiante, con la vittoria casalinga contro ASVEL per 78-73. Un successo costruito con grande carattere nella seconda metà di gara, dimostrando che il Baskonia resta una squadra capace di reagire nei momenti difficili. Il problema principale resta la continuità: il rendimento oscilla troppo, soprattutto in difesa, e questo rende complicato ottenere risultati lontano dal proprio pubblico. Tuttavia, la squadra di Galbiati ha mostrato più solidità mentale rispetto all’Efes nelle ultime uscite.

I probabili quintetti base di Efes-Baskonia — L’Anadolu Efes dovrebbe iniziare la gara con Osmani nel ruolo di ala forte, chiamato a garantire fisicità, presenza a rimbalzo e soluzioni vicino al ferro. In regia agirà Saben Lee, motore della squadra, incaricato di dare ritmo all’attacco con penetrazioni e scarichi per i tiratori. Nel backcourt spazio a Jordan Loyd, principale riferimento offensivo sul perimetro, pronto a prendersi responsabilità nei momenti chiave grazie al suo tiro e alla capacità di creare dal palleggio. Sugli esterni ci sarà Mutaf, giocatore utile per allungare le difese con il tiro da tre e dare equilibrio tra attacco e copertura difensiva. Sotto canestro partirà Dessert, che dovrà farsi valere contro i lunghi avversari, lavorando su rimbalzi, blocchi e protezione del ferro. Un quintetto che punta su velocità, isolamento per Loyd e aggressività in transizione.

Per il Baskonia il quintetto iniziale dovrebbe vedere Forrest come playmaker, incaricato di gestire i possessi e dettare i tempi dell’attacco basco. Al suo fianco agirà Spagnolo, giovane guardia chiamata a dare energia, pressione difensiva e soluzioni in penetrazione. Sugli esterni spazio a Kurucs, atleta completo che può colpire sia in transizione sia dal perimetro, oltre a garantire fisicità in difesa. Nel ruolo di ala forte partirà Radzevicius, prezioso per il lavoro sporco, i rimbalzi e la capacità di aprire il campo con il tiro. A presidiare l’area ci sarà Diop, centro di riferimento per il Baskonia, fondamentale per la protezione del ferro e il gioco spalle a canestro. Un quintetto equilibrato, costruito su intensità difensiva e attacco rapido.