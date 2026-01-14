Lipsia-Bayern è il big match della 18esima giornata di Bundesliga che si giocherà nel weekend dopo il turno infrasettimanale. Alla Red Bull Arena scontro fra gli ospiti capoclassifica e i padroni di casa che puntano alla Champions. Calcio d'inizio sabato 17 gennaio alle ore 18,30.
Lipsia-Bayern diretta streaming gratis, dove vedere il match di Bundesliga
Prima del turno infrasettimana dove ospiterà il Friburgo cercando di tornare alla vittoria dopo due ko di fila, il Lipsia occupa la terza posizione con 29 punti. Il Bayern capolista invece che nel midweek giocherà a Colonia andando a caccia del terzo successo consecutivo guarda tutti dall'alto al basso con 44 punti.
Dove vedere Lipsia-Bayern in diretta TV e streaming gratis—
Lipsia-Bayern sarà visibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Bundesliga. Per seguire in tempo reale la partita, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Lipsia-Bayern di Bundesliga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
