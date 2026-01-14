Tortona-Milano: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

Tortona è quinta in classifica con 9 vittorie e 5 sconfitte e ha appena interrotto un filotto di W consecutive perdendo 92-86 della difficile trrasferta di Brescia. Milano è in streak positiva e grazie a 5 successi di fila si è portata a -2 dalla coppia Bologna-Brescia.

Dove vedere Tortona-Milano in diretta TV e streaming gratis

Tortona-Milano sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Tortona-Milano di basket Serie A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.