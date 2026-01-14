Non perdere la sfida di Serie C tra Benevento e Casarano. La squadra di Floro Flores, dopo il pareggio contro la Casertana, è chiamata ad una vittoria

Il 17 gennaio , alle 14:30, il Benevento scende nuovamente in campo dopo il pareggio strappato contro la Casertana. La capolista del Girone C di Serie C affronterà allo Stadio Ciro Vigorito il Casarano, attualmente al nono posto e con un trend altalenante di risultati. Scopri dove guardare Benevento-Casarano in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Benevento contro la Casertana ha, per la prima volta nel 2026, lasciato il terreno di gioco senza i tre punti in tasca. La partita del Pinto ha raccontato una partita intesa, con un risultato che in fin dei conti rispecchia l'andamento delle due squadre nei novanta minuti. Contro il Casarano , la squadra di Floro Flores dovrà ritornare alla vittoria per tenere a debita distanza il Catania. I siciliani, infatti, contano 45 punti in classifica, così come la squadra campana.

Dove vedere Benevento-Casarano in diretta TV e streaming live

Benevento-Casarano sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.