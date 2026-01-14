Dubai-Virtus Bologna: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

La Virtus Bologna prepara una delle trasferte più particolari della stagione. Le V Nere volano negli Emirati Arabi Uniti per affrontare il BC Dubai, squadra esordiente in Eurolega ma già capace di farsi rispettare. Una sfida che pesa molto nella corsa playoff e che arriva in un momento chiave del cammino europeo bolognese.
Alla prima stagione in Eurolega, il BC Dubai ha sorpreso molti. Dopo un avvio brillante, la squadra allenata da Jurica Golemac si è assestata su livelli più realistici, ma resta una formazione competitiva e fisicamente molto presente.
Il talento offensivo non manca. Dwaine Bacon è il riferimento principale con circa 16 punti di media, mentre Filip Petrušev garantisce produzione costante vicino al ferro e a rimbalzo. Il roster è arricchito da giocatori di esperienza internazionale come Bertans, Justin Anderson, Kabengele e Awudu Abass, volto ben noto al pubblico bolognese.
Qui Virtus Bologna—
La Virtus arriva a Dubai con segnali contrastanti. In campionato è reduce da una vittoria in rimonta a Venezia, che ha confermato il carattere della squadra di Ivanović e la capacità di restare dentro le partite anche nei momenti più difficili.
In Eurolega, però, il rendimento resta altalenante. L’ultima uscita è stata una sconfitta contro il Panathinaikos, maturata senza mai riuscire davvero a colmare il divario tecnico con i greci. Inoltre, il dato che pesa di più è quello delle trasferte: l’ultima vittoria lontano da Bologna risale a metà dicembre.
