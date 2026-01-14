Dubai-Virtus Bologna: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 14 gennaio - 15:10

La Virtus Bologna prepara una delle trasferte più particolari della stagione. Le V Nere volano negli Emirati Arabi Uniti per affrontare il BC Dubai, squadra esordiente in Eurolega ma già capace di farsi rispettare. Una sfida che pesa molto nella corsa playoff e che arriva in un momento chiave del cammino europeo bolognese.

Dubai-Virtus Bologna: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv

Qui Dubai — Alla prima stagione in Eurolega, il BC Dubai ha sorpreso molti. Dopo un avvio brillante, la squadra allenata da Jurica Golemac si è assestata su livelli più realistici, ma resta una formazione competitiva e fisicamente molto presente.

Il talento offensivo non manca. Dwaine Bacon è il riferimento principale con circa 16 punti di media, mentre Filip Petrušev garantisce produzione costante vicino al ferro e a rimbalzo. Il roster è arricchito da giocatori di esperienza internazionale come Bertans, Justin Anderson, Kabengele e Awudu Abass, volto ben noto al pubblico bolognese.

Qui Virtus Bologna — La Virtus arriva a Dubai con segnali contrastanti. In campionato è reduce da una vittoria in rimonta a Venezia, che ha confermato il carattere della squadra di Ivanović e la capacità di restare dentro le partite anche nei momenti più difficili.

In Eurolega, però, il rendimento resta altalenante. L’ultima uscita è stata una sconfitta contro il Panathinaikos, maturata senza mai riuscire davvero a colmare il divario tecnico con i greci. Inoltre, il dato che pesa di più è quello delle trasferte: l’ultima vittoria lontano da Bologna risale a metà dicembre.

