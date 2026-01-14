Rockets-Thunder: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv

Rockets-Thunder: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Rockets-Thunder , match di cartello al Toyota Center dove si affrontano due squadre protagoniste fin qui di una stagione molto positiva. Gli ospiti sono tra i dominatori assoluti di questa prima parte di regular season, i padroni di casa , invece, hanno incontrato qualche difficoltà di troppo in questo inizio di nuovo anno.

Stagione positiva fin qui per Houston che staziona in una sorta di limbo tra play-in e play-off. Dopo aver centrato quattro successi tra fine 2025 ed inizio 2026, qualcosa deve essersi inceppato nelle recenti uscite, dove sono arrivate sì due vittorie, ma anche quattro sconfitte. La sfida con OKC ci dirà di più.

Qui Oklahoma City Thunder

È una delle favorite finali per la conquista dell'anello. La regular season è stata fin qui quasi perfetta per Oklahoma che punta di arrivare nel migliore dei modi, fisico e mentale, alle Finals. Quattro vittorie consecutive e caccia alla quinta, ma i Rockets sono un osso duro: l'ultima volta che infatti le due compagini si sono incontrate, i Thunder l'hanno spuntata di un solo punto all'over time.