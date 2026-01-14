Bayern-Panathinaikos: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Bayern-Panathinaikos: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Monaco di Baviera ospita una sfida dal peso specifico molto diverso per le due squadre. Il Bayern cerca segnali di risalita dopo una stagione complicata, mentre il Panathinaikos arriva con l’obiettivo chiaro di consolidare la propria posizione nella zona alta della classifica. Due momenti opposti, un’unica certezza: sarà una partita fisica e tattica.

Qui Bayern — La stagione del Bayern è stata fin qui faticosa. I bavaresi occupano il 17° posto con un bilancio negativo e un attacco che fatica a produrre continuità: 79.3 punti di media, tra i peggiori dati dell’Eurolega. La squadra spesso paga blackout offensivi prolungati e percentuali non sempre affidabili.

Il vero punto di forza resta però la difesa. Con 84.6 punti concessi, il Bayern riesce a rimanere competitivo soprattutto in casa, dove alza l’intensità fisica e rallenta il ritmo. Quando riesce a imporre partite a punteggio basso, può creare problemi anche a squadre più talentuose. Il limite principale emerge contro avversari molto organizzati: se il Bayern è costretto a inseguire, diventa prevedibile e fatica a trovare soluzioni rapide.

Qui Panathinaikos — Il Panathinaikos arriva a Monaco in una fase positiva. Con 13 vittorie su 21 partite, i greci stanno confermando il loro status di squadra da alta classifica. L’attacco è uno dei più produttivi dell’Eurolega (87.5 punti di media), capace di colpire sia in transizione che a difesa schierata.

La squadra di Ataman sa gestire il ritmo anche lontano da OAKA e non ha problemi ad adattarsi a partite più fisiche. Nell’ultimo periodo ha mostrato anche segnali di crescita difensiva, riducendo gli errori e controllando meglio i possessi chiave. L’unico aspetto ancora incostante resta il tiro da tre, che alterna serate molto efficienti ad altre più complicate.

