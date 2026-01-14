Augusta-Union Berlino: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Augusta-Union Berlino: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

La Bundesliga propone un match cruciale in chiave salvezza: l'Augusta ospita l'Union Berlino. Alla WWK Arena i padroni di casa cercano punti fondamentali per restare sopra la zona retrocessione. Gli ospiti, invece, arrivano in Baviera con buone motivazioni, in una fase di stagione positiva che li ha visti vincere due delle ultime tre trasferte.

Qui Augusta — L’Augusta arriva alla sfida in difficoltà dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Mönchengladbach e si trova appeso all’ultimo posto utile per la salvezza. Tuttavia, in casa ha mostrato segnali positivi: nelle ultime tre partite alla WWK Arena è rimasto imbattuto (2 vittorie, 1 pareggio) mantenendo la porta inviolata. La squadra punta a sfruttare il fattore campo, ma soffre in attacco e resta vulnerabile in difesa.

Qui Union Berlino — L’Union Berlino arriva in buona forma, con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare. La squadra è compatta e fiduciosa, e in trasferta ha ottenuto risultati positivi nelle ultime partite. Tuttavia, contro squadre in lotta per la salvezza i risultati stagionali non sono stati brillanti. I giocatori chiave come Danilho Doekhi possono fare la differenza, e la squadra punta a consolidare la propria posizione di metà classifica.

Probabili formazioni — AUGUSTA (3-4-2-1): Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannloulis; Rieder, Claude-Maurice; Kade.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Jeong, Burke; Ilic.

