Lipsia-Friburgo: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv

Mercoledì sera alla Red Bull Arena va in scena una partita che pesa tantissimo in chiave Champions. Il Lipsia deve difendere una posizione conquistata con continuità, mentre il Friburgo cerca l’ennesima prova di maturità per restare agganciato al treno europeo.
Qui Lipsia—
Il Lipsia arriva a questo appuntamento dopo un finale d’anno in chiaroscuro. Due sconfitte consecutive prima della pausa hanno leggermente offuscato un percorso che, nel complesso, resta nettamente positivo. Nell’ultimo weekend i sassoni non sono nemmeno scesi in campo per via del rinvio della gara contro il St. Pauli, ma la classifica continua a sorridere.
Il terzo posto è ancora saldamente nelle mani del Lipsia, che sta vivendo una stagione completamente diversa rispetto a quella precedente, per qualità di gioco, continuità e solidità. L’obiettivo adesso è chiaro: non concedere terreno e consolidare la zona Champions prima del recupero.
In casa, poi, il rendimento è da big vera. Una sola sconfitta interna in tutto il campionato, quella contro il Leverkusen, arrivata proprio prima della sosta. Per il resto, solo vittorie e prestazioni convincenti davanti al pubblico amico.
Qui Friburgo—
Il Friburgo si presenta a Lipsia con l’etichetta di outsider pericolosa, ma con numeri che raccontano una realtà meno brillante lontano dal proprio stadio. La squadra di Streich continua a coltivare ambizioni europee, ma fuori casa fatica a trovare continuità sia nei risultati che nel rendimento.
Il divario in classifica – sei punti, più una gara in meno per il Lipsia – pesa e rende questa trasferta particolarmente complicata. Per restare agganciati al gruppo che conta, servirà una prova sopra la media, soprattutto sul piano della personalità.
Lipsia-Friburgo, probabili formazioni—
