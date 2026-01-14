Wolfsburg-St.Pauli: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

14 gennaio

Il turno infrasettimanale della 17ª giornata di Bundesliga continua con la sfida tra Wolfsburg e St. Pauli, in programma mercoledì alle 18:30. Entrambe le formazioni sono coinvolte nella lotta per non scivolare nelle sabbie mobili della classifica, per cui la sfida della Volkswagen Arena è uno scontro diretto.

Wolfsburg-St.Pauli: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv — WOLFSBURG ST.PAULI BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Wolfsburg-St.Pauli in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Wolfsburg — I Lupi arrivano a questo appuntamento con le ossa rotte, e non solo metaforicamente. La trasferta all’Allianz Arena si è trasformata in un incubo sportivo, con il Bayern Monaco capace di infliggere un umiliante 8-1 alla squadra di Daniel Bauer. L’illusione è durata pochissimo: dopo lo svantaggio iniziale, il pareggio firmato Pejčinović aveva fatto sperare in una gara diversa, ma da lì in poi è stato un crollo totale, soprattutto difensivo.

I numeri parlano chiaro: 36 gol subiti, peggior reparto arretrato del campionato insieme all’Heidenheim. La batosta di Monaco ha fatto seguito alla sconfitta interna contro il Friburgo (4-3), arrivata proprio prima della sosta. Due ko consecutivi che hanno cancellato quanto di buono era stato costruito con le vittorie su Union Berlino e Borussia Mönchengladbach.

Qui St.Pauli — Situazione diversa, almeno sul piano psicologico, per il St. Pauli. I marroni non sono scesi in campo nell’ultimo weekend a causa della forte nevicata su Amburgo, che ha costretto al rinvio della gara contro il Lipsia.

Lo stop forzato ha però interrotto un periodo positivo: la squadra di Alexander Blessin, ex Genoa, aveva imboccato finalmente la strada giusta dopo un autunno disastroso. Nel mese di dicembre, infatti, il St. Pauli aveva invertito la rotta, collezionando risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, ritrovando solidità e fiducia.

Wolfsburg-St.Pauli, probabili formazioni — WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Gerhardt, Arnold; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejčinović.

ST. PAULI (3-5-2): Vasilj; Wahl, Smith, Mes; Pyrka, Fujita, Sands, Irvine, Oppie; Kaars, Pereira Lage.

