Como-Milan, dove vedere il recupero in diretta tv e streaming LIVE

La partita in questione, insieme ad altre tre, è stata rinviata a causa della Supercoppa Italiana che si è giocata in Arabia Saudita

Jacopo del Monaco 14 gennaio - 09:29

Tra oggi e domani si terranno i recuperi della sedicesima giornata di Serie A ed uno di questi è quello tra Como e Milan e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club scenderanno sul campo dello Stadio Giuseppe Sinigaglia alle ore 20:45 di domani. Questo match e gli altri tre, infatti, sono stati rinviati a causa della Supercoppa Italiana disputata tra il 18 ed il 22 dicembre e terminata col successo del Napoli.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Como-Milan, dove vedere la partita — Con questa partita, le due compagini provenienti dalla Lombardia si metteranno in pari con le altre squadre del campionato. La sfida metterà in palio tre punti molto importanti ai fini della classifica, visto che i padroni di casa hanno messo nel mirino il quarto posto mentre gli ospiti stanno lottando per lo Scudetto. Il recupero del sedicesimo turno del campionato tra Como e Milan sarà visibile, sia in diretta televisiva che streaming, esclusivamente sulla piattaforma DAZN.

Cliccando sull'immagine, scoprirai il palinsesto che offre Sisal.

Cliccando sull'immagine, scoprirai il palinsesto che offre GoldBet.

Cliccando sull'immagine, scoprirai il palinsesto che offre Lottomatica.

La situazione delle due squadre — Attualmente, il Como allenato dall'ex centrocampista spagnolo Cesc Fábregas si trova al sesto posto in classifica grazie ai 34 punti totalizzati e, quindi, è nella zona Europa della classifica. Dopo la sconfitta di misura ottenuta in casa della Roma, i Lariani hanno vinto tre match di fila, di cui due fuori casa contro il Lecce ed il Pisa tra l'altro con lo stesso risultato (0-3), ed uno tra le mura amiche contro l'Udinese decisa dal gol di Da Cunha, ed un pareggio per 1-1 contro il Bologna.

Il Milan guidato da Massimiliano Allegri, dal canto suo, occupa la seconda posizione in campionato con 40 punti. Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana arrivata per mano dei Napoli, che ha vinto 2-0, i rossoneri hanno collezionato due vittorie in campionato prima tra le nura aniche Hellas Verona (3-0) e poi in trasferta contro il Cagliari, dove una rete di Rafael Leão. Nelle ultime due partite della massima competizioni italiana, il Diavolo ha pareggiato due match di campionato contro Genoa e Fiorentina, entrambi terminati 1-1.

Probabili formazioni — Per i padroni di casa mancheranno per infortunio Addai e Diao, mentre sono in dubbio le presenze di Goldaniga e dell'ex Álvaro Morata, arrivato al Como in estate proprio dal Milan. Tra le fila dei rossoneri, invece, torna a disposizione Fikayo Tomori dopo la squalifica ed Allegri dovrebbe schierare nuovamente dal primo minuto i titolari. Non ci saranno Giménez e Füllkrug, il quale ha riportato un'infrazione di una falange di un dito del piede. Pavlović in dubbio e Leão, anche se non è al 100%, dovrebbe giocare in coppia con Pulisic.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, D. Carlos, Kempf, A. Moreno; Perrone, Da Cunha; Kühn, Nico Paz, Rodríguez; Douvikas. Allenatore: Fábregas

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. Allenatore: Allegri