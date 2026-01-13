Como-Milan, Patrick Cutrone il doppio ex: il comasco del vivaio rossonero

Il calciatore classe 1998 è nato a Como, ma calcisticamente parlando è cresciuto coi colori rossoneri, con cui ha fatto il suo esordio nel 2017

L'attuale attaccante del Parma Patrick Cutrone, nel corso della sua carriera agonistica, ha vestito le maglie del Como e del Milan. Queste due squadre, alle ore 20:45 di giovedì 15 gennaio, si sfideranno in occasione del recupero della sedicesima giornata di Serie A. La partita che si giocherà al Sinigaglia, infatti, è stata rinviata per l'impegno rossonero in Supercoppa Italiana. In attesa che il match di giovedì sera abbia inizio, quindi, riviviamo le avventure del sopracitato calciatore con le due compagini provenienti dalla Lombardia.

Cutrone, dagli esordi al Milan alla recente esperienza col Como — Nato a Como nel gennaio 1998, Cutrone ha sempre avuto la passione per il calcio tant'è vero che, in un'intervista di qualche anno fa, ha ammesso di aver rotto diverse lampade giocando a calcio in casa. Soprannominato Pokémon da un suo zio, all'età di otto anni inizia a giocare nel settore giovanile del Milan, squadra che ha sempre tifato. Durante la sua trafila nelle giovanili, ha fatto parlare di sé soprattutto per i suoi 136 gol segnati. Il 21 maggio 2017, contro il Bologna in Serie A, fa il suo esordio con la maglia del Diavolo. Il 3 agosto dello stesso anno, durante la gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro il Craiova, realizza la sua prima rete tra i professionisti. Poco più di due settimane dopo, in casa del Crotone, segna il suo primo gol in A.

Durante i quarti di finale della Coppa Italia 17/18, disputati il 27 dicembre, un suo gol al 104' su assist di Suso decide il Derby della Madonnina contro l'Inter. Alla sua prima stagione col Diavolo, mette a segno 18 reti. Nell'annata seguente, l'arrivo di Gonzalo Higuain non gli impedisce di essere decisivo soprattutto in Europa League, dove raggiunge quota 10 gol diventando così il rossonero con più reti nella competizione. Con l'addio dell'argentino, arriva a Milano Piątek e l'italiano classe 1998 finisce in panchina. Dopo 90 presenze e 27 reti, Cutrone saluta i rossoneri e si trasferisce in Inghilterra, precisamente al Wolverhampton.

Dopo l'esperienza inglese e le esperienze in prestito con le maglie di Fiorentina, Valencia ed Empoli, nel 2022 Cutrone torna in Italia per vestire la maglia del Como, con cui esordisce in Serie B nel derby lombardo contro il Brescia. Nel mese di settembre realizza i primi due gol coi Lariani nel match contro la SPAL terminato 3-3. Nella stagione seguente, le sue 14 reti in cadetteria risultano determinanti per il ritorno del Como in Serie A. L'attaccante, tra l'altro,vince anche il premio di miglior giocatore del campionato. Per la stagione attualmente in corso, i biancoblù hanno scelto di cedere Cutrone al Parma in prestito con diritto di riscatto.