L'ultima volta sono stati i granata a sorridere ma altre volte i piemontesi hanno avuto la meglio sui giallorossi. Rivediamo i precedenti

Mattia Celio Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 18:02)

Questa sera ricomincia la Coppa Italia. Per completare il quadro dei quarti di finale mancano ancora due partite. Oggi sarà la volta di Roma-Torino, partita in programma allo Stadio Olimpico alle ore 21. Giallorossi e granata si sono affrontate ben 21 volte nella loro storia in Coppa Italia, tanto che il club di Urbano Cairo è l'avversaria incontrata più volte dai giallorossi nella competizione nazionale. Il dato vede 7 successi della Roma, 6 del Torino e ben 8 pareggio. Un dato quasi in perfetto equilibrio e che questa sera il Torino avrà l'opportunità di pareggiare. La vincente affronterà l'Inter di Cristian Chivu.

Roma-Torino, le volte in cui i granata hanno eliminato i giallorossi in Coppa Italia — Come ribadito, Roma-Torino si sono affrontare 21 volte in Coppa Italia con i giallorossi in vantaggio con 7 vittorie a 6. Torino che, dunque, questa sera avrà modo di pareggiare i conti. Per conoscere la storia bisogna tornare indietro di quasi un secolo, ovvero al 1936 quando ci fu la prima sfida in Coppa Italia tra i due club, guarda caso ancora ottavi di finale, con la Lupa che ebbe la meglio per 3-1.

Il Torino avrà la sua prima soddisfazione con il club romano il 23 maggio del 1943. Era la semifinale della competizione ed la squadra piemontese, allenata da Antonio Janni, si guadagnò l'accesso alla finale vincendo 2-0. Finale che poi i granata vinceranno con un roboante 4-0 sul Venezia. Per rivedere di nuovo un successo del Torino sulla Roma si dovrà aspettare l'edizione 70-71. Le due squadre, in quel caso, si affrontarono nei quarti di finale. Gara con il format andata e ritorno.

La prima sfida si tenne allo Stadio Comunale con il Torino che vinse di misura grazie alla rete di Pulici. Stesso risultato fu nella partita di ritorno nella Capitale dove a garantire ai granata il passaggio in semifinale fu Bozzi. Guarda caso, anche in quell'edizione sarà il Torino a trionfare dopo aver vinto lo spareggio (in quell'anno c'era il girone all'italiana) contro il Milan ai rigori.

Dagli anni '70 ad oggi — Roma e Torino si trovarono contro solo 4 anni dopo e anche in questo caso furono i piemontesi a sorridere. Almeno sul campo. La squadra di Edmondo Fabbri demolì i giallorossi a Torino 3-0 per poi pareggiare 0-0 a Roma. Risultati che però non consentirono ai granata di accedere alla finale alla quale, invece, vi andò la Fiorentina per migliore differenza reti.

Una sfida che non dimenticheranno i tifosi del Toro è certamente la doppia finale dell'edizione 92-93. Una conquista della Coppa Italia dopo una finale di ritorno al cardiopalma. Il 3-0 dell'andata sembrava aver messo il trofeo in cassaforte ma i giallorossi spaventarono i ragazzi di Emiliano Mondonico vincendo 5-2. Non sufficiente per ribaltare il risultato.

L'ultimo successo del Toro contro la Roma risale al 20 dicembre 2017. Anche in quel caso la sfida fu valida per l'accesso ai quarti di finale solo che questa volta la regola prevedeva il format a gara unica. Dopo il vantaggio granata con De Silvestri, la squadra di Sinisa Mihajlovic raddoppiò con Edera al 72'. Inutile poi la rete della Roma con Patrick Schick all'85.